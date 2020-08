Sakarya AFAD uzman kadrosu ve gönüllüleriyle afetlere karşı hazır

"İlimizde özellikle bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımıza eğitimler veriyoruz. Temel afet bilinci, ilk yardım, yangın ve özellikle de arama kurtarma eğitimi veriyoruz. Bir taraftan bu grupları STK halinde getiriyoruz. Diğer yandan Başkanlığımızın AFAD gönüllüğü projesi var. E-devlet üzerinden vatandaşlarımız müracaat edebiliyor. Gönüllülere 4 aşamalı eğitim veriyoruz."

- "Türkiye afetlere müdahalede dünyanın önünde"

Kayıtlı yaklaşık 2 bin 500 gönüllünün gruplar halinde eğitimden geçirildiğini belirten Kaşkaş, "AFAD, STK, itfaiye, jandarma ve polis olmak üzere ilimizde olası bir depremde arama kurtarma anlamında müdahale edebilecek 250 yetişmiş uzman personel bulunmaktadır." diye konuştu.

Kaşkaş, her eğitim ve mülakatta, afetin aşamaları olan öncesi, sırası ve sonrasına dikkat çekildiğini anlatarak, "Öncesinde afet risklerini belirlemek, tedbir almak ve can mal kaybını en aza indirmek, sırasında afete hızlı ve etkili müdahale etmek, sonrasında da bozulan hayat akışının kısa sürede normale dönmesini sağlamak. Sırası ve sonrası konumunda şu an dünyanın önündeyiz. Bunu Elazığ Depremi ve pandemi sürecinde gördük. Gerçekten Türkiye kriz yönetmekte, afetlere müdahale etmekte dünyanın önünde olan bir ülke." değerlendirmesinde bulundu.