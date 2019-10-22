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Sakarya'da çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Sakarya Gevye'de çıkan ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde Ali Bulut'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde bulunan 3 yaşındaki Yiğit Bulut'un cansız bedenine ulaştı.

Bulut'un cenazesi, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından belediye aracıyla Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm haberini alan Bulut'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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sakarya yangın gevye

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