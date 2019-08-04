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Sakarya'da korkunç olay! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, şarküteride çalışan Kudret Kınal, elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen eli kurtarılamayan Kınal, kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da korkunç olay! Kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şarküteride çalışan Kudret Kınal, iddiaya göre kıyma çekerken elini makineye kaptırdı.

BAĞRIŞLARI DUYANLAR YARDIMA KOŞTU

Kudret Kınal'ın feryadını duyan diğer çalışanlar hemen yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi geldi. Sağlık ve itfiye ekibinin uzun uğraşlarına rağmen Kudret Kınal'ın eli kıyma makinesinden kurtarılamadı.

KIYMA MAKİNESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine Kudret Kınal kıyma makinesiyle birlikte Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kudret Kınal, buradan makineyle birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)

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sakarya Akyazı Kudret Kınal kıyma makinesi

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