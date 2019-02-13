Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin mezar yerleri tespit edildi!

23 Ağustos 1921 tarihinde başlayıp 13 Eylül 1921'de sona eren ve dünya harp tarihine "en uzun meydan muharebesi" olarak geçen, çok sayıda subay şehit olduğu için "Subaylar Savaşı" diye de anılan Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin mezar yerleri, Cumhuriyet Üniversitesi bilim insanları tarafından tespit ediliyor. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özcan Bektaş, Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, 2015 yılında mezar yerlerinin tespiti için çalışma başlattı.

JEOFİZİK YÖNTEMLERLE TESPİT EDİLDİ

Çalışmanın Sakarya Meydan Muharebesi'nin vatan savunmasındaki yerini ifade etmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Özcan Bektaş, şehit düşen askerlerin defin yerlerini jeofizik yöntemler ile tespit ettiklerini söyledi. Bektaş, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin şehitlik alanlarının araştırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 9'uncu Bölge Müdürlüğü ile üniversitemiz jeofizik bölümünün protokolü var. Polatlı ve Haymana arasında kalan, 22 gün 22 gece süren kanlı bir savaş. Dolayısıyla şehitlerin sayısı ve defin yerleri bilinmiyor" dedi.