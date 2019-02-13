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Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin mezar yerleri tespit edildi!

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YAŞAM  | 13.02.2019 13:41 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, tarihi Sakarya Meydan Muharebesi'nde bilinen şehitlikler dışında yeni mezarlar keşfedildiğini duyurdu. Prof. Dr. Aydın Büyüksaraçi yaptığı açıklamada '2 bine yakın şehit mezarına ulaşıldı' dedi.

23 Ağustos 1921 tarihinde başlayıp 13 Eylül 1921'de sona eren ve dünya harp tarihine "en uzun meydan muharebesi" olarak geçen, çok sayıda subay şehit olduğu için "Subaylar Savaşı" diye de anılan Sakarya Meydan Muharebesi şehitlerinin mezar yerleri, Cumhuriyet Üniversitesi bilim insanları tarafından tespit ediliyor. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özcan Bektaş, Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, 2015 yılında mezar yerlerinin tespiti için çalışma başlattı.

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JEOFİZİK YÖNTEMLERLE TESPİT EDİLDİ

Çalışmanın Sakarya Meydan Muharebesi'nin vatan savunmasındaki yerini ifade etmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Doç. Dr. Özcan Bektaş, şehit düşen askerlerin defin yerlerini jeofizik yöntemler ile tespit ettiklerini söyledi. Bektaş, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin şehitlik alanlarının araştırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 9'uncu Bölge Müdürlüğü ile üniversitemiz jeofizik bölümünün protokolü var. Polatlı ve Haymana arasında kalan, 22 gün 22 gece süren kanlı bir savaş. Dolayısıyla şehitlerin sayısı ve defin yerleri bilinmiyor" dedi.

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'2 BİNE YAKIN ŞEHİT MEZARINA ULAŞILDI'

Projeye başlamadan önce sadece 3 şehit alanının ve 304 şehidin yerinin bilindiğini anlatan Bektaş, "Bu proje devam ettikçe 16 defin yeri ve 2 bine yakın şehit mezarına ulaşıldı. Muhtemel alanlarda hâlen çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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ANITLAR YAPILIP, ZİYARETE AÇILACAK

Bölgede jeofizik çalışmaları devam ederken boş kovanlara, patlamış toplara veya patlamamış el bombalarına rastladıklarını belirten Doç. Dr. Bektaş, şehit yerlerinin belirlenmesinden sonra Sakarya Meydan Muharebesi Millî Park Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buraları koruma altına alacağını, anıtlar oluşturup ziyarete açacağını kaydetti.

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'YERİN RÖNTGENİNİ ÇEKİYORUZ'

Öğretim Görevlisi Sinan Koşaroğlu da, şehitlik alanlarını ve kayıp siperleri belirlediklerini ifade ederek, "Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yaptığımız çalışmada yer radarı yöntemini kullanarak, yerin röntgenini çekip şehitlerimizin mezar yerlerini, sınırlarını ve şehitlik sayılarını belirliyoruz. Ayrıca bu çalışmada kayıp olan mühimmatlarımızın yerlerini ve sınırlarını da belirleyeceğiz" diye konuştu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 19 bine yakın askerin şehit olduğunun altını çizen Koşaroğlu, savaşın 100'üncü yıl dönümü olan 2021 yılına kadar çalışmayı bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi. (DHA)


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Okuyucu Yorumları 7 yorum
boşunamı diyoruz bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı altında binlerce kefensiz yatanı ruhları şad olsun
toprak diyerek geçme tanı düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
mısırlı oğlu delisi okusun yok neymiş savaş yapmadan bu vatanı ingilizler bize vermiş aklına mıçayım buna inananların hepsinin mekanı cennet olsun onlar can verdi bizim sonradan görme siyasiler satıyor kemikleri sızlıyor bu vatan evlatlarının yiyin efendiler yiyin çatlayana kadar yiyin
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