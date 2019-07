Sakarya'nın mavi bayraklı plajları Ege ve Akdeniz'i aratmıyor

Kent merkezine 55 kilometre mesafede yer alan Karasu ilçesindeki mavi bayraklı Sahil Park ve 32 Evler plajları, tatilcilerin adeta gözdesi oldu.

Denizi, yeşili ve kaliteli kumsalıyla dikkati çeken Sakarya'nın Karadeniz'e açılan kapısı Karasu ilçesi, misafirlerine ilçenin farklı noktalarından denize girme imkanı da sunuyor.

İlçenin 53 bin olan nüfusu, özellikle yaz aylarında tatilcilerin gelmesiyle 10 kat artarak 500 bine kadar çıkıyor.

'SOSYAL İMKANLARI OLAN, GÜVENLE DENİZE GİRİLEBİLECEK BİR YER'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada denizler ve plajlarla ilgili birtakım kriterlerin bulunduğunu, bunların 33 ana başlıkta toplandığını söyledi.

Bu kriterleri yerine getiren plajlara mavi bayrak verildiğini ifade eden Yüce, Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 mavi bayraklı plajın bulunduğunu belirtti.

Karasu plajlarında olduğu gibi Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de mavi bayrak için çalışma yapacaklarını dile getiren Ekrem Yüce, şöyle devam etti:

"Bunun olabilmesi için deniz suyunun temiz olması gerekir. Karadeniz pırıl pırıl ve tertemiz. Bu temizlik kriterini aştığımız tescillenmiş durumda. İkincisi, can kurtaran hizmetlerinin verilmesi. Can kurtaran konusunda büyükşehir olarak vatandaşın yanındayız. Mavi bayrak aldığımız plajımızda can kurtaranla ilgili her türlü tedbirler alındı. Üçüncü kriter, engelli dostu bir plaj olması. Mavi bayraklı yerlerde aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın da istifade etme şartları oluşturuluyor. Dördüncü kriter olarak da çevre yönetimine önem verilmesi. Çevreye çok önem veriyoruz, koruma-kullanma dengesine göre çevre oluşturuyoruz. Yani çevreyle ilgili bütün kriterleri şu anda bu plajımızda görmek mümkün. Çevre bilincinin oluşturulması için eğitimler de veriyoruz. Bunlar yapıldığında mavi bayrak veriliyor. İşte bu plajlarda bütün kriterler yapılmış durumda ve insanlarımızın güvenle girebileceği, her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekan olarak görülmektedir."