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Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

27.09.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davasına devam edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan sanık avukatları, eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına, dijital materyal inceleme raporunun gelişinin beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 22 Aralık'a erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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