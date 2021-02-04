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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 5 sanığın tutukluluk hali devam edecek

04.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 5 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 sanıktan tutuklu 5'inin bu halinin devamına karar verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 6 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıkan fabrika sahiplerinden tutuklu sanık Y.C. ile diğer 4 sanığın tutukluluk hali bugün değerlendirildi.

Heyet, dosya üzerinde yapılan incelemenin ardından 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 15 Mart'ta devam edilecek.

- Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeli ile kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 7 kişinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. ​​​​​​​

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