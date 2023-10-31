YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da "pakong" üretimiyle silaj maliyetinin düşürülüp hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor

Sakarya'da "pakong" üretimiyle silaj maliyetinin düşürülüp hayvancılığın geliştirilmesi hedefleniyor

31.10.2023 14:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da silaj maliyetinin yarı yarıya düşürülerek hayvancılığın cazip hale getirilmesi amacıyla üretimine başlanan "pakong" bitkisinin ilk hasadında yüksek verim alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın, dünyada tarımda en güçlü üretim kapasitesine sahip şehirlerden biri haline getirilmesi için projelerin üretilmesine devam ediliyor.

Akyazı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi ve Sakarya Melen Botanik Vadisi projelerinin gerçekleştirilmesinin ardından, yüksek ziraat mühendisi de olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin girişimleriyle Şili'de yetişen "pakong" bitkisi kente getirildi.

Mısır familyasından bitki, silaj bitkisi olarak Adapazarı ilçesinde belirlenen 5 dönümlük araziye ekildi. Aynı alanda mısırdan 8 kat fazla verim veren, besin değeri 5 kat daha yüksek olan bitkinin, yem maliyetini yarı yarıya azaltarak hayvancılığı cazip hale getirmesi öngörülüyor.

İlk denemede başarılı sonuç alınan bitkinin hasadı için Yüce, traktörün direksiyonuna geçti.

"HASAT HACMİNİ GENİŞLETEREK TARIMDA ÖNEMLİ ADIM ATACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, mısırın önemli kentlerinden Sakarya'nın silaj konusunda en verimli şehir olduğuna dikkati çekti.

Bu nedenle silaj bitkisini kente getirdiklerini aktaran Yüce, "Bu mucizevi bitki normal gübreyle değil, solucan gübresinin katı ve sıvı formlarıyla beslenerek yetiştirildi. Çiftçilerimiz için milat olacak bir projeden söz ediyoruz. İlerleyen süreçte hasadın hacmini genişleterek silaj ihtiyacını bu bitkiden sağlayacağız ve yem konusunda maliyetimiz yüzde 50 azalacak." ifadelerini kullandı.

Yüce, bitkinin, mısıra göre besin değerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yılda 3 dönem hasat yapıyorsunuz. 7 yıl hiç kesmeden hasat ediyorsunuz. Adaptasyon kabiliyetleri gözlendi ve mükemmel verim aldık. Mısırın tam 8 misli fazla verimliliğimiz var ve mısırdan 5 misli besin değeri yüksek. Kendi manda çiftliğimizde kullanacağız ve Sakarya'da besicilik yapan tüm kardeşlerimize göstereceğiz. Evlerinde büyükbaş hayvan bakan üreticilerimiz bundan istifade etsin. Maksimum seviyede verimliliği olan mucizevi bir bitki. Türkiye'de nadir, Sakarya'da ise ilk kez bu bitkinin hasadı yapılıyor ve verim üst düzey. Yem maliyetini azaltacak bu mucizevi bitkinin hasat hacmini genişleterek tarımda önemli adım atacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
673 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı673 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Alucra’daki arı ölümleri inceleniyorAlucra’daki arı ölümleri inceleniyor
Muğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındıMuğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hayvancılık bitki hasat üretim

Sakarya Namaz Vakitleri 31 Ekim Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:47
İkindi
15:37
Akşam
18:04
Yatsı
19:24

Sakarya Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Salı

Yasemin beyza eczanesi
Erenler
Nesrin eczanesi
Geyve
Ceren eczanesi
Pamukova
Özgür eczanesi
Adapazari
Üstün eczanesi
Ferizli
Çağlayan eczanesi
Akyazi
Çoruh eczanesi
Hendek
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.