Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!

Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ve Özgüç Türkalp'in yönettiği mücadelede ilk maçtaki 1-1'lik avantajını değerlendirmek isteyen Bandırmaspor, son anlara kadar maçı 0-0 götürdü.
Sonradan oyuna giren Batuhan Karadeniz, tıpkı ilk maçta olduğu gibi oyunun seyrini değiştiren isim oldu.
Sakaryaspor, Batuhan'ın 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sakaryaspor-Gümüşhanespor eşleşmesi olacak.
Batuhan Karadeniz'in attığı son golün ardından 'Ronaldo' sevinci yapması dikkat çekti.
TFF 2. Lig Play-Off finali Mersin'de oynanacak
TFF 2. Lig Play-Off finali 27 Mayıs 2018 Pazar günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak. Spor Toto 1. Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği müsabakanın başlama saati ise daha sonra ilan edilecek.
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