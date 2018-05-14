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Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!

FUTBOL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:31 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için play-off oynayan Sakaryaspor, 1-1 tamamlanan ilk maçın rövanşında deplasmanda Bandırmaspor'u Batuhan Karadeniz'in 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in golleriyle Bandırmaspor'u 2-0 yendi!

Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçında Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan ve Özgüç Türkalp'in yönettiği mücadelede ilk maçtaki 1-1'lik avantajını değerlendirmek isteyen Bandırmaspor, son anlara kadar maçı 0-0 götürdü.

Sonradan oyuna giren Batuhan Karadeniz, tıpkı ilk maçta olduğu gibi oyunun seyrini değiştiren isim oldu.

Sakaryaspor, Batuhan'ın 88. ve 90. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sakaryaspor-Gümüşhanespor eşleşmesi olacak.

Batuhan Karadeniz'in attığı son golün ardından 'Ronaldo' sevinci yapması dikkat çekti.

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TFF 2. Lig Play-Off finali 27 Mayıs 2018 Pazar günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak. Spor Toto 1. Lig'e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği müsabakanın başlama saati ise daha sonra ilan edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor batuhan karadeniz

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