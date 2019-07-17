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Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi

FUTBOL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Abdullah Ercan, Sakaryaspor ile anlaştı

Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunda Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Ercan oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul sonucunda yönetim kurulu oluşturulmasının ardından teknik direktör arayışlarının sonlandırıldığı bildirildi. Açıklamada, 2019-2020 sezonu için teknik direktör Abdullah Ercan'la anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor abdullah ercan tff 2. lig

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