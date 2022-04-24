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Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig’e yükseldi

24.04.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 36. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Serik Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu.

Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig’e yükseldi

Son 11 yılda 7 kez play-off oynayan Sakaryaspor, 1. Lig özlemini Serik Belediyespor deplasmanında sonlandırdı. Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımları arasında yer alan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele ediyor. Son olarak geçtiğimiz sene ezeli rakibi Kocaelispor’a final karşılaşmasında yenilerek bir kez daha şampiyonluk yolunda direkten dönen Sakaryaspor, bu kez şampiyonluğunu Serik deplasmanında ilan etti.

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Sakaryaspor'un gollerini 4. dakikada Ömer Bozan ve 66. dakikada Onur Toprak kaydetti. Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi. Tuncay Şanlı'nın yönetiminde 4. maçında 10. puanını alan Sakaryaspor, 81 puanla en yakın rakibi Bodrumspor'a 10 puan fark atarak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2011 yılında Antalya’da oynanan Play-off maçlarında Bandırmaspor’u eleyerek 1. Lig’e çıkmayı başaran yeşil-siyahlı takım, 2011-2012 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 2. ve 3. Lig’lerde mücadele etti.

2010 yılından bu yana 7 kez play-off mücadelesi veren yeşil-siyahlı ekip, TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk hedefine ulaştı. Öte yandan, şampiyon takımın 1 Mayıs tarihinde kendi sahasında oynayacağı Kahramanmaraş maçının ardından kupayı havaya kaldırması bekleniyor.

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