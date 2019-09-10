Sakatat severler buna bayılacak: Sebzeli beyin salatası

Sakatat çeşitleri arasında en çok sevilenlerden biri de beyindir. Özellikle gelişim çağında olan çocukların sağlığını destekler. Uzmanlar tarafından da tüketimi önerilir ancak porsiyon kontrolü yapılmalıdır çünkü kalori oranı yüksek bir besindir. Beyin salatasıyla sakatat severlerin kalbini çalmaya geldik. Tereyağıyla harmanlanan sebzeler salataya pek bir yakıştı...

MALZEMELER

2 adet koyun beyni

Bir adet büyük boy patates

2 adet havuç

Bir adet limonun suyu

Zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

Birkaç yaprak marul

Kıyılmış maydanoz

Tuz

İsteğe bağlı baharatlar

YAPILIŞI

İlk olarak beyinleri yaklaşık bir saat suda bekletin. Ardından lavaboda yıkayın, bu süreçte zarlarını çıkarın ve tuzlu, sirkeli suda haşlayın.

Patates ve havuçları da yıkadıktan sonra küp şeklinde doğrayın ve haşlayın. Haşlanan sebzeleri süzdükten sonra tereyağında 10 dakika kızartın.

Büyük bir servis tabağına marul yapraklarını yerleştirin. Haşlanan beyni ince ince dilimleyin ve marulların üzerine yerleştirin. Tereyağında kavurduğunuz sebzeleri de tabağın bir köşesine alın.

Bir tabağın içinde sirkeyi, zeytinyağını, limon suyunu, baharatları ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız harcı beyin salatasının üzerine dökün.

Son olarak tabağın üzerine kıyılmış maydanozları serpiştirin.



