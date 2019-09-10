Sakatat severler buna bayılacak: Sebzeli beyin salatası

Sakatat çeşitleri arasında en çok sevilenlerden biri de beyindir. Özellikle gelişim çağında olan çocukların sağlığını destekler. Uzmanlar tarafından da tüketimi önerilir ancak porsiyon kontrolü yapılmalıdır çünkü kalori oranı yüksek bir besindir. Beyin salatasıyla sakatat severlerin kalbini çalmaya geldik. Tereyağıyla harmanlanan sebzeler salataya pek bir yakıştı...
MALZEMELER
2 adet koyun beyni
Bir adet büyük boy patates
2 adet havuç
Bir adet limonun suyu
Zeytinyağı
2 yemek kaşığı sirke
Birkaç yaprak marul
Kıyılmış maydanoz
Tuz
İsteğe bağlı baharatlar
YAPILIŞI
İlk olarak beyinleri yaklaşık bir saat suda bekletin. Ardından lavaboda yıkayın, bu süreçte zarlarını çıkarın ve tuzlu, sirkeli suda haşlayın.
Patates ve havuçları da yıkadıktan sonra küp şeklinde doğrayın ve haşlayın. Haşlanan sebzeleri süzdükten sonra tereyağında 10 dakika kızartın.
Büyük bir servis tabağına marul yapraklarını yerleştirin. Haşlanan beyni ince ince dilimleyin ve marulların üzerine yerleştirin. Tereyağında kavurduğunuz sebzeleri de tabağın bir köşesine alın.
Bir tabağın içinde sirkeyi, zeytinyağını, limon suyunu, baharatları ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız harcı beyin salatasının üzerine dökün.
Son olarak tabağın üzerine kıyılmış maydanozları serpiştirin.
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