Sakatlanan Domagoj Vida'nın durumu belli oldu

Portekiz ile Hırvatistan arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısında sakatlanan ve 35. dakikada sahayı sedye ile terk eden Vida'nın sağlık durumuyla ilgili Hırvatistan Futbol Federasyonu resmi bir açıklama yayınladı.

Portekiz - Hırvatistan maçının 28. dakikasında gelişen Portekiz atağında Andre Silva'ya doğru atılan topta Kalinic kalesini terk etti ve zamanlama hatası yaparak kayarak müahalede bulunan Domagoj Vida'nın koluna bastı. Domagoj Vida bu pozisyonun ardından acılar içinde yerde kaldıktan 2 dakika sonra tedavi olarak sahaya döndü. Ancak Hırvat futbolcu bir süre kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi ve 35. dakikasında sedye ile sahayı terk etti.

RESMİ AÇIKLAMA:

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, yapılan kontroller sonrasında Vida'da ciddi bir yaralanma problemi olmadığı ve kısa süre içinde takıma döneceği duyuruldu.

