Sakatlıklar Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in peşini bırakmıyor! İspanyol basını duyurdu: Ağrıları var

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası uzun süredir formadan uzak.

Real Madrid'in oynadığı son 2 maçta kadroya alınan Ancelotti'nin süre vermediği Arda Güler için İspanya'da sürpriz bir iddia gündemde.

'ARDA'NIN AĞRILARI VAR'

İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından Mundo Deportivo'nın haberine göre Arda Güler, Braga maçı sonrası perşembe sabahı yapılan takım antrenmanında yer almazken, Real Madrid cephesinden yapılan resmi bir açıklama olmasa da Arda Güler'in bir ağrısı olduğu ve bu nedenle riske edilmediği belirtildi.

'ANCELOTTI SÜRE VERMEYE ÇEKİNİYOR'

Vallecano ve Braga maçlarında süre alması beklenen Arda Güler'in tam olarak iyileşmediği ve bu nedenle Carlo Ancelotti'nin süre vermeye çekindiği de gelen bilgiler arasında.

KADROYA ALINMAYACAK

Arda Güler'in cumartesi günü oynanacak olan Valencia maç kadrosuna alınmayacağı kaydedildi.





