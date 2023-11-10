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Sakatlıklar Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in peşini bırakmıyor! İspanyol basını duyurdu: Ağrıları var

10.11.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transfer olduğu gündem bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma giyemeyen Arda Güler için İspanyol basınında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası uzun süredir formadan uzak.

Real Madrid'in oynadığı son 2 maçta kadroya alınan Ancelotti'nin süre vermediği Arda Güler için İspanya'da sürpriz bir iddia gündemde.

'ARDA'NIN AĞRILARI VAR'

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İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarından Mundo Deportivo'nın haberine göre Arda Güler, Braga maçı sonrası perşembe sabahı yapılan takım antrenmanında yer almazken, Real Madrid cephesinden yapılan resmi bir açıklama olmasa da Arda Güler'in bir ağrısı olduğu ve bu nedenle riske edilmediği belirtildi.

'ANCELOTTI SÜRE VERMEYE ÇEKİNİYOR'

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Vallecano ve Braga maçlarında süre alması beklenen Arda Güler'in tam olarak iyileşmediği ve bu nedenle Carlo Ancelotti'nin süre vermeye çekindiği de gelen bilgiler arasında.

KADROYA ALINMAYACAK

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Arda Güler'in cumartesi günü oynanacak olan Valencia maç kadrosuna alınmayacağı kaydedildi.

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