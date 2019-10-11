'Sakin Şehir Şavşat' sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yaz güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini, ilçe nüfusunun Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistlerle 5-6 kat artarak 80-100 binlere çıktığını söyledi.

Yavuzköy, Papart Vadisi, Kelebekler Vadisi, Arsiyan Yaylası gibi doğal alanların yanı sıra geçmişi 10'uncu yüzyıla dayanan Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi gibi tarihi mekanları da bulunan Şavşat, sonbaharda yeşilin onlarca tonunun yanı sıra sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi renkleriyle adeta yağlıboya tabloları andırıyor.

Verimli ve beklentilerinin karşılandığı bir sezon olduğunu belirten Göktaş, "Şavşat Karagöl'e bazı dönemlerde yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 araç girişi sağlandı. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde ise yurt içi ve yurt dışından 40-45 bin ziyaretçimiz Karagöl'ü ve ilçemizi ziyaret etti." dedi.

Göktaş, ilkbahar ve yaz döneminde ziyaretçi bakımından istenilen seviyeye ulaştıklarına işaret ederek, "Şavşat'ta hedefimiz turizmi 12 aya yaymak. Sonbahar manzaralarımız büyüleyici. Bu tarihlerde yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sakin Şehir" unvanının ilçeye çok şey kattığına dikkati çeken Göktaş, "Türkiye'nin 17 sakin şehrinden biri olarak, ziyaretçileri, sadece ilkbahar ve yaz tatilinde değil, sonbahar ve kış aylarında da Şavşat'ı görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

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Göktaş, ilçenin en önemli cazibe merkezinin Şavşat Karagöl olduğunu belirterek, gölün özellikle sosyal medyada çok popüler olduğunu, bunun da üstten görünüşünün kalbe benzemesinden kaynaklandığını söyledi.