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Sakinlerinin tamamen çıplak dolaştığı Birleşik Krallık’ın natürist beldesi: Spielplatz

15.01.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü natürist tatil beldesi Spielplatz, Bricket Wood'un yakınında bulunan oldukça iyi gizlenmiş bir yer. Çoğu kişinin bilmediği bölgede yaklaşık 50 hanenin yaşadığı düşünülüyor ve ülkedeki tek çıplak topluluğu alanı. Spielplatz sakinleri kıyafetlerini çıkartarak özgür bir şekilde hareket edebiliyor.

Sakinlerinin tamamen çıplak dolaştığı Birleşik Krallık’ın natürist beldesi: Spielplatz

Bricket Wood’un yakınlarında yer alan ünlü natürist tatil köyü, kıyafetleri olmadan yaşayan yaklaşık 50 hanelik bir yerleşim yeri olarak kabul ediliyor. Doğaya ve doğal yaşama uyum sağlayan yerleşim sakinleri büyük bir huzur ve güven duygusu içinde yaşadıklarını ifade ediyor. Toplumun normlarınının dışında kendilerine ait yeni bir hayat kurduklarını ifade eden Spielplatz, sakinleri öz farkındalıklarının arttığını ve kendi varoluşlarını anlamlandırmaya başladıklarını belirtiyor.

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“TOPLUMSAL STATÜLERİ ANLATAN KIYAFETLER YOK”

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İnsanların kıyafetleriyle beraber toplumsal olarak kalıpların içine girdiğinden söz eden Spielplatz sakini Victoria, “Eşim duruma daha çabuk adapte oldu. Bir kadın olarak toplum, beden farkındalığınızı artırıyor. Bir natürist olduğunuzda, bunların alakasız olduğunu anlıyorsunuz.Toplumda nerede olduğunuzu veya hangi gruba ait olduğunuzu söyleyecek bir kıyafet yok. Sadece bir kişi olarak sizsiniz.” dedi.

Victoria’nın eşi Tom ise Spielplatz’ı bir inziva yeri olarak tanımlayarak “Bir topluluk olarak, burada olmayı, bir araya gelmeyi, sadece sosyal çıplaklığın tadını çıkarmayı istemenin gerçek bir ruhu var” ifadelerini kullandı.

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İngiltere
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