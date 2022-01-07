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Tanrı’ya olan inancı temsil ettiği söylenen dev penis heykeli Mochica adamı parçalandı! İnsanlar hala fotoğraf çekiliyor

07.01.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru’nun Trujillo eyaletinde bulunan 3 metre yüksekliğinde dev bir penise sahip olan Mochica adamı heykeli dünyanın pek çok noktasındaki turistlerin dikkatini çekmeyi başardı. Yeni yıl için dikilen heykel için yerel belediye başkanı erotizmi değil, Tanrı’ya olan inancı temsil ettiğini söylemişti. Ancak heykel yerel halktan tepki çekti ve bir yerli tarafından parçalandı. Heykelin hasar görmesine rağmen insanlar hala onunla fotoğraf çektirmek için bölgeye akın ediyor.

Tanrı’ya olan inancı temsil ettiği söylenen dev penis heykeli Mochica adamı parçalandı! İnsanlar hala fotoğraf çekiliyor

Tanrı’ya olan inancı temsil ettiği söylenen devasa penis heykeli, Peru’nın turistik noktalarından biri olmayı başarmıştı. 3 metre yüksekliğindeki heykel, Peru’nun batısındaki Trujillo eyaletindeki Moche bölgesine yeni yıl için dikilmişti. Yerel haberlere göre, “huaco” adı verilen heykelin açılışı hem Moche yerlilerini hem de yoldan geçen vatandaşları şaşırtmıştı. Moche Bölgesi belediye başkanı Cesar Arturo Fernandez, heykelin bölgeye kültürel bir şeyler katmak isteyen yerel bir plastik sanatçısı tarafından bağışlandığını söyledi.

BEKLENMEDİK BİR İLGİ GÖRDÜ

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Yapımından bu yana turistlerin ilgisini çekmeyi başaran heykel kısa sürede popülaritesini arttırdı ve dünyanın çeşitli bölgelerinden onunla fotoğraf çekilmek isteyen insanların akınına uğradı. Moche Bölgesi belediye başkanı Cesar Arturo Fernandez, “Aileler çocuklarıyla beraber gelip bu heykeli inceliyorlar. İnsanlar gördüklerinde yüzlerinde bir gülümseme oluşuyor” dedi.

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SALDIRIYA UĞRADI

Belediye başkanının olumlu yorumlarının aksine Moche bölgesinde yaşayan yerli halktan bir kişi heykeli yıkmak istedi. Güvenlik görevlisini öldürtmekle tehdit ettiği öğrenilen kişi heykelin ön bölümünde büyük bir delik açtı. Heykelde meydana gelen hasara rağmen turistik cazibesinden bir ley kaybetmeyen Mochia adamı, hala kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler hala bölgeyi ziyaret ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Peru
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