Tanrı’ya olan inancı temsil ettiği söylenen dev penis heykeli Mochica adamı parçalandı! İnsanlar hala fotoğraf çekiliyor

Tanrı’ya olan inancı temsil ettiği söylenen devasa penis heykeli, Peru’nın turistik noktalarından biri olmayı başarmıştı. 3 metre yüksekliğindeki heykel, Peru’nun batısındaki Trujillo eyaletindeki Moche bölgesine yeni yıl için dikilmişti. Yerel haberlere göre, “huaco” adı verilen heykelin açılışı hem Moche yerlilerini hem de yoldan geçen vatandaşları şaşırtmıştı. Moche Bölgesi belediye başkanı Cesar Arturo Fernandez, heykelin bölgeye kültürel bir şeyler katmak isteyen yerel bir plastik sanatçısı tarafından bağışlandığını söyledi.

BEKLENMEDİK BİR İLGİ GÖRDÜ

Yapımından bu yana turistlerin ilgisini çekmeyi başaran heykel kısa sürede popülaritesini arttırdı ve dünyanın çeşitli bölgelerinden onunla fotoğraf çekilmek isteyen insanların akınına uğradı. Moche Bölgesi belediye başkanı Cesar Arturo Fernandez, “Aileler çocuklarıyla beraber gelip bu heykeli inceliyorlar. İnsanlar gördüklerinde yüzlerinde bir gülümseme oluşuyor” dedi.

SALDIRIYA UĞRADI

Belediye başkanının olumlu yorumlarının aksine Moche bölgesinde yaşayan yerli halktan bir kişi heykeli yıkmak istedi. Güvenlik görevlisini öldürtmekle tehdit ettiği öğrenilen kişi heykelin ön bölümünde büyük bir delik açtı. Heykelde meydana gelen hasara rağmen turistik cazibesinden bir ley kaybetmeyen Mochia adamı, hala kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler hala bölgeyi ziyaret ediyor.



