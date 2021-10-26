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Norveç kasabası Longyearbyen’de ölmek kanunen yasak! Burada insanlar ölmüyor

26.10.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Longyearbyen, Norveç’te bulunan küçük bir kasaba. Bu kasabada ölmek resmen yasak. Mezarlığa yeni cenaze alım işlemleri dahi bu kasabada yıllar öncesinde durduruldu. İşte ölmenin kanunen yasak olduğu Longyearbyen kasabası hakkında merak edilenler...

Norveç kasabası Longyearbyen’de ölmek kanunen yasak! Burada insanlar ölmüyor

Kuzeyde 78. paralelin üzerinde bulunan Longyarbyön, Norveç'in kuzey sahili ile Kuzey Kutbu arasındaki Svalbard takımadalarından birinin üzerinde bulunuyor. Kasabanın en önemli özelliği ölmenin yasak olması dışından dağı eteğinde kurulduğu için rüzgâra korunaklı ahşap evlerden oluşması. 1500 kişinin yaşadığı kasabada ölmenin yasak olmasının temel nedeni ise aslında hava şartları. Kasabanın aşırı soğuk olması sebebiyle virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar kolay bir şekilde ürüyor. Yasağın temel aldığı olay ise 1917’de çıkan bir salgında nüfusun önemli bir kısmının ölmesi üzerine yapılan araştırmada virüsün kaynağının 70 yıl önce mezarlığa gömülmüş bir ceset olduğu ortaya çıktı.

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HALKIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

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Kasabanın ikliminin bir hayli çetin ve soğuk olması yüzünden deformasyona uğrayamayan cesetler taşıdıkları olası virüsler nedeniyle halkı salgın tehlikesiyle baş başa bırakıyordu. Bu sebeple bilim insanları burada defin işlemi gerçekleştirmeyi yasaklamış durumda. Bunun üzerine adada ölmek üzere olan kişilerin Norveç'in başka bir şehrine gönderilmesi kuralı uygulanmaya başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Norveç
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