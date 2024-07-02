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Sakla Beni'nin Fahrünisa'sı Sera Tokdemir 98. Gazi Koşusu’nda kaza geçirdi! Hemen ambulans geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.07.2024 12:10
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 98.'si Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Ünlü isimlerin akın ettiği Gazi Koşusu’na son olarak "Sakla Beni" dizisinde rol alan oyuncu Sera Tokdemir'de katıldı. Ünlü oyuncu yarışta nazara geldi.

Sakla Beni'nin Fahrünisa'sı Sera Tokdemir 98. Gazi Koşusu’nda kaza geçirdi! Hemen ambulans geldi

Türk sporunun en saygın yarışması olan ve 98 yıldır aralıksız düzenlenen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu’nda koşuldu. Ünlü isimlerin akın ettiği yarışa son olarak Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel gibi isimlerin başrol olduğu "Sakla Beni" dizisinde rol alan oyuncu Sera Tokdemir'de katıldı.

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HEMEN AMBULANS ÇAĞIRILDI

Tokdemir yarışı beyazlar içindeki kombiniyle izlemeye geldi. 98. Gazi Koşusu’nu izlediği anlarda düşen Tokdemir için hemen ambulans geldi.

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NAZARA GELDİ

Ünlü oyuncu geçirdiği kazayı 'nazara geldim. Ayağım çok mor birazda açık bir yara var' diyerek anlattı. Sosyal medyada ise ünlü isme 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Sera Tokdemir Sakla Beni dizisi
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