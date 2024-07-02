Kızına 40 deveyle evlilik teklif edilmişti... Nursel Ergin kızı Bengü'yü paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Hangisi kızı bilemedim'

Şimdilerde Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Kızı Bengü ile pozlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin son paylaştığı kare adeta sosyal medyayı salladı.

O POZLARA YORUM YAĞDI

Kızı Bengü'ye sarıldığı fotoğrafları peş peşe paylaşan Nursen Ergin o pozlara 'Kelimelerim yetmiyor' notunu düştü.

Anne kızın kareleri kısa sürede beğeni alırken sosyal medyada; 'Hangisi kızı bilemedim', 'Kızı daha olgun görünüyor', 'Anne iyi bakmış kendine' gibi yorumlar yapıldı.

DÜĞÜN HEDİYESİ 40 DEVE!

Geçtiğimiz aylarda kızı ile Fas tatiline giden ünlü sunucu kızına bir iş adamının evlilik teklif ettiğini ve hediye olarak da 40 deve vereceğini açıkladı.

Ergin konuya dair yaptığı açıklamada; 'Biz önce yaşananları şaka sandık. Ancak beyefendi meğerse çok ciddiymiş. Kızım eğer kabul etseydi 5 gün içinde düğün hazırlıklarına başlanacaktı' demişti.





