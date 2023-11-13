Sakla Beni'nin yıldızı Asude Kalebek'in set pozuna beğeni yağdı! Bakan bir daha baktı

Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Netflix'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kulüp'te hayat verdiği 'Raşel Aseo' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Asude Kalebek şimdilerde Star Tv'nin yeni dizisi Sakla Beni ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile başrolünü paylaştığı Sakla Beni'de 'Naz' karakterine hayat veren Asude Kalebek başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu son olarak set pozları ile gündem oldu. Asude Kalebek'in pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Oyunculuğun harika', 'Oyunculuk desen var güzellik desen o da var' gibi yorumlar yapıldı.

Asude Selma Kalebek 18 Haziran 1999 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenimine devam eden Kalebek, ilk projesi olarak 2021 yılında Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp'te başrol karakter olan Raşel'i canlandırdı.

Kalebek şimdilerde, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı Sakla Beni dizisindeki 'Naz' karakteriyle adından söz ettiriyor.









