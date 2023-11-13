MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sakla Beni'nin yıldızı Asude Kalebek'in set pozuna beğeni yağdı! Bakan bir daha baktı

Sakla Beni'nin yıldızı Asude Kalebek'in set pozuna beğeni yağdı! Bakan bir daha baktı

13.11.2023 10:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'Naz' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Asude Kalebek başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Asude Kalebek'ten set pozu geldi. Ünlü ismin son pozları binlerce beğeni aldı.

Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Netflix'in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kulüp'te hayat verdiği 'Raşel Aseo' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Asude Kalebek şimdilerde Star Tv'nin yeni dizisi Sakla Beni ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Asude Kalebek 1

Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel ile başrolünü paylaştığı Sakla Beni'de 'Naz' karakterine hayat veren Asude Kalebek başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Asude Kalebek 2

Güzel oyuncu son olarak set pozları ile gündem oldu. Asude Kalebek'in pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Oyunculuğun harika', 'Oyunculuk desen var güzellik desen o da var' gibi yorumlar yapıldı.

Asude Kalebek 3

Asude Selma Kalebek 18 Haziran 1999 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Boğaziçi Üniversitesinde öğrenimine devam eden Kalebek, ilk projesi olarak 2021 yılında Netflix'in Türk yapımı dizilerinden biri olan Kulüp'te başrol karakter olan Raşel'i canlandırdı.

Asude Kalebek 4

Kalebek şimdilerde, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği, senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun kaleme aldığı Sakla Beni dizisindeki 'Naz' karakteriyle adından söz ettiriyor.

Asude Kalebek 5

Asude Kalebek 7

Asude Kalebek 6

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Popstar Mehtap’dan bomba Seda Sayan iddiası! "Bunu tüm Türkiye duysun"Popstar Mehtap’dan bomba Seda Sayan iddiası! "Bunu tüm Türkiye duysun"
Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Karın kasları dikkat çektiBikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Karın kasları dikkat çekti
Güzel oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü!Güzel oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü!
Anahtar Kelimeler:
asude kalebek Oyuncu Barış Arduç ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Emekli zammı için 2 formül masaya yatırıldı

Belediye otobüsünde öpüşme sosyal medyanın diline düştü! "Resmen vakumlamış"

Belediye otobüsünde öpüşme sosyal medyanın diline düştü! "Resmen vakumlamış"

Köy evinden altınlarla dolu lüks yaşama...Dilan Polat'ın ardından Rabia Toprak ile ilgili çarpıcı iddia

Köy evinden altınlarla dolu lüks yaşama...Dilan Polat'ın ardından Rabia Toprak ile ilgili çarpıcı iddia

Aile katliamı! Saatler süren aramada yatak odasında bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor

Aile katliamı! Saatler süren aramada yatak odasında bulundu, o şüphe üzerinde duruluyor

3 haftalık düşüş akaryakıt fiyatlarını değiştiriyor!

3 haftalık düşüş akaryakıt fiyatlarını değiştiriyor!

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

7 Ekim'den bu yana bir ilk! İsrail dünyaya duyurdu, 'yeşil ışık' yakıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.