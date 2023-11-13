Gülümseten Kasım Fırsatları'nın öne çıkan flaş fırsatlarını sizin için bir araya getirdik

Mutfağınızda harikalar yaratmanızı sağlayacak bir airfryera mı ihtiyacınız var? Yoksa eskiyen telefonunuzu yenilemeyi mi düşünüyorsunuz? Peki ya ağız ve diş bakımınıza ekstra özen göstermek için şarjlı bir diş fırçası arıyor musunuz? Hepsi ve dahası için Gülümseten Kasım Fırsatları sizleri bekliyor. Sizin için bugüne özel flaş fırsatları bir araya getirdik. İhtiyaçlarınıza uygun fiyatlarla sahip olmanın şimdi tam zamanı!

Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



1. Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel ürün, tavsiye ederim."

"Siparişim çok hızlı bir şekilde tarafıma ulaştı. Amazon ailesine her zaman olduğu gibi sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ürün oldukça başarılı. Özellikle çalışan bireyler için ideal. Haznesi geniş, kullanımı basit, temizliği söylenenlerin aksine oldukça kolay son derece mükemmel bir ürün."

2. Under Armour Erkek UA Mojo 2 Koşu Ayakkabısı Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel, rahat ayakkabı. Tam kalıp."

"Aşırı rahat."

3. Apple iPhone 11 (128 GB)

Kullanıcılar ne diyor?

"Cihaz kalitesini anlatmaya gerek yok sanırım. Ekran boyutu benim için ideal, kamerası iyi, 128 GB beklentileri karşılıyor. En az 4 yıl daha güncelleme alacak. Bence hala alınır fiyat iyi."

"Akşam sipariş verip ertesi gün öğlen elimde olduğu için Amazon'a teşekkürler. Cihaz zaten belli hiç bir sıkıntısı yok."

4. COSORI XXL Airfryer (Sıcak Hava Fritözü)

Kullanıcılar ne diyor?

"Gece sipariş verdim ertesi günü pazar olmasına rağmen ürün teslim edildi, ilk bakışta malzeme kalitesi çok iyi, uygulama çok kullanışlı, büyüklük ideal, ihtiyacı olan hiç araştırıp yorulmasın alsın."

"İyi ki aldım dediğin mutfak ürünlerine birini daha ekledim. Alın mutlaka."

5. Apple iPhone 11 (64 GB) - Beyaz

Kullanıcılar ne diyor?

"Tek kelime ile iPhone farkı."

"Ürünü siparişimden sonra ertesi günü elime ulaştı, mükemmel bir cihaz tavsiye ederim."

6. Apple AirPods Pro (2. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu (USB-C)

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika berrak bir sesi var, bassları çok fazla ön planda tutmuyor her şey olması gerektiği gibi olması gerektiği kadar."

"Apple kalitesi diyorum."

7. Oral-B iO10 Şarjlı Diş Fırçası

"Sanki masaj aletinin sırtınıza masaj yaptığı gibi bu diş fırçalama ve temizleme makinesi de dişlerinize masaj yaparcasına çalışıyor. Standart model diş fırçalama ile arasında dağlar kadar fark var. Bunu kullandıktan sonra başka diş fırçası ile dişlerinizi temizlemek istemeyeceksiniz. Bambaşka bir deneyim."

"Harika bir ürün, herkese tavsiye ederim."

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







