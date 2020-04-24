Saklambaç oynarken çamaşır makinesine sıkışan kadını itfaiyeciler kurtardı

Amari Darcy, karantinada küçük kuzenini eğlendirmek için klasik bir oyun oynamaya karar verdi, saklanmak için çamaşır makinesinin içine girdi. Oyun kısa sürede paniğe dönüştü, çünkü Amari makineden geri çıkamadığını ve sıkıştığını kısa süre içinde fark etti. Bunun üzerine itfaiye haber verilince, dört kişilik bir ekip eldiven ve maskelerini takmış olarak olay yerine geldi.

Acılar içinde çığlık atan Amari’yi güvenli bir şekilde çıkarabilmek için itfaiyeciler öncelikle cihazın üst kısmını çıkarmayı başardılar.

“Oyun oynarken yatağın altına ve dolaba saklandık. Bodrum katına inemiyorduk. Ben de tamam şimdi çamaşır makinesine saklanalım” diye düşündüğünü söyledi. Amari’nin teyzesi Suni Dancy kurtarma çalışmasının tamamını videoya alarak belgeledi. Video kaydında bir itfaiyecinin Amari’yi sakinleştirmek için birkaç küçük şaka yapıyor. Olay yerindeki itfaiyeciler önce kendilerini tanıtarak genç kadının ismini ve neler yaşandığını sordular. Amari, saklambaç oynadıklarını söyleyince, itfaiyeci “Güzel, peki kazandın mı?” diye sordu.