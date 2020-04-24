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Saklambaç oynarken çamaşır makinesine sıkışan kadını itfaiyeciler kurtardı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Saklambaç oynarken çamaşır makinesine sıkışan 18 yaşındaki kadını kurtarmak için itfaiyeciler işe koyuldu.

Saklambaç oynarken çamaşır makinesine sıkışan kadını itfaiyeciler kurtardı

Amari Darcy, karantinada küçük kuzenini eğlendirmek için klasik bir oyun oynamaya karar verdi, saklanmak için çamaşır makinesinin içine girdi. Oyun kısa sürede paniğe dönüştü, çünkü Amari makineden geri çıkamadığını ve sıkıştığını kısa süre içinde fark etti. Bunun üzerine itfaiye haber verilince, dört kişilik bir ekip eldiven ve maskelerini takmış olarak olay yerine geldi.

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Acılar içinde çığlık atan Amari’yi güvenli bir şekilde çıkarabilmek için itfaiyeciler öncelikle cihazın üst kısmını çıkarmayı başardılar.

“Oyun oynarken yatağın altına ve dolaba saklandık. Bodrum katına inemiyorduk. Ben de tamam şimdi çamaşır makinesine saklanalım” diye düşündüğünü söyledi. Amari’nin teyzesi Suni Dancy kurtarma çalışmasının tamamını videoya alarak belgeledi. Video kaydında bir itfaiyecinin Amari’yi sakinleştirmek için birkaç küçük şaka yapıyor. Olay yerindeki itfaiyeciler önce kendilerini tanıtarak genç kadının ismini ve neler yaşandığını sordular. Amari, saklambaç oynadıklarını söyleyince, itfaiyeci “Güzel, peki kazandın mı?” diye sordu.

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'ÇOK UTANÇ VERİCİ'

Amari “Beni kurtarıp kurtaramayacaklarını izlemek gerçekten endişe vericiydi. Önce neler olduğunu öğrendiler. İtfaiyeciler gelince rahatladım ama buradan hemen çıkmak istedim” diyerek yaşadıklarını anlattı. Makineden kurtarılarak dışarı çıkarılan genç kadın, yaşananların komik tarafını gördüğünü söyleyerek “Çok utanç verici ama şu an yapabileceğim tek şey yaşadıklarıma gülmek. Ben iyiyim ve önemli olan sadece bu” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
saklambaç, çamaşır makinesine sıkılan kadın,

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