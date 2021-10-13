Saklı dizisinden olay fragman! Sevişme sahneleri gündem oldu

Saklı dizisinden beklenen ilk fragman yayınlandı. The Affair dizisinden uyarlanan Saklı’nın fragmanına sevişme sahneleri damga vurdu. Blu Tv’de yayınlanacak olan dizinin başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alırken oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncular yer alıyor.

İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.

SAKLI DİZİSİ HAKKINDA

Yüksek tempo ve şehvetli bir aşkın heyecanını yaşatacak olan Saklı dizisinde farklı bakış açılarından anlatılan hikâye izleyenlere yeni bir izleme deneyimi sunuyor.

Saklı dizisinin yönetmen ve senarist koltuğunda Deniz Akçay otururken, ikinci yönetmenliği Can Teker, görüntü yönetmenliğini Ahmet Bayer, yapımını ise MAY Productions üstleniyor.

