Saklı kalmış protein deposu domalan mantarı faydaları

Domalan mantarı Türkiye'nin bazı bölgelerinde, yılın belirli aylarında yetişen (mart, nisan), tuberaceae familyasına aittir. Yemeklerde kullanıldığında inanılmaz güzel bir aroma katar. Domalan mantarının bir diğer adı kemedir. Kebabı, pilavı, sotesi hazırlanır. Mantarın tadı kırmızı ete benzetilir çoğu zaman. Toprak altından toplanır ve yağmur sonrası meydana çıkar. Yağış ne kadar fazla ise domalan mantarını bulma şansı o kadar artar. Zehirsiz bir türdür. Kilogram fiyatı 100 lira olan keme mantarı, yüksek bütçesine rağmen kapış kapış gidiyor!

Son derece iştah açıcı bir gıda olan kemenin faydaları ise oldukça fazla;

En yaygın bilinen faydası afrodizyak etkisi oluşudur.

Lif ve protein deposudur. Bu sayede tokluk hissi kazandırır ve fazla yemek tüketiminin önüne geçer.

Yüksek kolesterol için etkilidir çünkü düşük miktarda doymamış yağ asidi içerir.

Omuriliği güçlendirir.

Besin değerleri oldukça güçlüdür.



