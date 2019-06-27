Saklı kalmış şifa kaynağı karanfilin 6 önemli etkisi

Önemli bir baharat türü olan karanfil, düzenli şekilde kullanıldığında hoş aromasından ziyade iyi bir şifa kaynağı da oluyor. Gerektiği değeri görmeyen karanfil aslında saklı kalmış bir sağlık iksiri...

Sindirim sistemini düzenler



Sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırır. Böylelikle sindirim sisteminin doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda iyi bir bulantı kesicidir. Mideniz bulandığı an ağzınıza atıp çiğneyebilir ya da toz haline getirerek tüketebilirsiniz.

Karaciğer sağlığını korur



Karaciğerin dostu karanfil yağıdır. Karanfil yağında bulunan öjenol maddesi, karaciğer fonksiyonlarına iyi gelir.

Diş ağrısını geçirir



Anestezik özelliği sayesinde diş ağrılarını hafifletir. Bunun için ağrıyan dişin üzerine bir adet karanfil bastırmanız yeterlidir.

Bağışıklık sistemini sigortalar



Beyaz kan hücrelerini artırır, bu sayede çelik gibi bağışıklık sistemi yaratır. Mikroplarla savaşarak gribe yakalanmayı engeller.

Antienflamatuar özelliği bulunur

Karanfilde bulunan eugenol bileşeni, antienflamatuar özellik sağlar. Özellikle baş ağrısının geçmesinde etkisi büyüktür.

Antibakteriyeldir



E.coli ve stafilokok bakterilerine karşı etkilidir. Bu faydası Buenos Aires Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur.

