Saklı Plaj UNESCO Dünya Mirasları Listesinde yer alıyor. Buna ek olarak bu güzel plaj ve bulunduğu ada, Meksika Hükumeti tarafından da koruma altında. Ziyaretçilerin girişleri izinlerle sağlanıyor.

Saklı Plaj sosyal medya etkisiyle ününü ün kattı. Fakat ne kadar ünlü olsa da buraya çok fazla insan gelemiyor. Meksika hükümetinin buraya önem vermesi ve yapılaşmaya açmaması, buraya ziyaret için izin alınması gerektiği ve adaya ulaşımın zor olması gibi nedenler adaya ziyareti kısıtlıyor.

SAKLI PLAJ (HIDDEN BEACH) NEREDE ?

İnternette gezinirken bir yerlerde muhtemelen gördüğünüz Saklı Plaj (Hidden Beach), Meksika’nın Marieta Adaları’nda yer alıyor. Saklı Plaj Meksika Galapago, Beach of Love (Aşkın Kumsalı), Playa Del Amor (Aşk Kumsalı) isimleriyle de biliniyor. Bu güzel plaj isminin hakkını tam olarak veriyor çünkü varlığı oldukça sonra keşfedildi.

SAKLI PLAJ'A NASIL GİDİLİR ?

Plaja ulaşım oldukça zor. İlk seçenek adanın altında yer alan bir su altı tüneli. Bu tünel aracılığıyla plaja ulaşılabilir. Tabiki gelgite dikkat etmek gerekiyor. Adaya ulaşmak için ise helikopter kullanılması gerekiyor. Yetkililerin izin verdiği tur şirketleri helikopter hizmeti sağlıyor. Yani adaya ulaşmak, bu gizli kumsaldaki deneyimi yaşamak pek kolay değil. Belki de kolay ulaşılsaydı kıymeti kalmazdı değil mi ?