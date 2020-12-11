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Saklı Plaj ( Hidden Beach) - Meksika

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 11.12.2020 12:17 | Son Güncelleme:
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Saklı Plaj ( Hidden Beach) - Meksika

Bir plaj düşünün; gözlerden uzak, çok fazla kimsenin gidemediği, doğanın içine gizlenmiş, tertemiz bir deniz ve kuma sahip muhteşem güzellikte bir yer. Böyle bir plaj kaldı mı yeryüzünde diyebilirsiniz. Evet böyle bir plaj var. Hangi plajdan bahsediyorum biliyor musunuz Meksika'da bulunan Hidden Beach yani Saklı Plaj'dan.

Saklı Plaj UNESCO Dünya Mirasları Listesinde yer alıyor. Buna ek olarak bu güzel plaj ve bulunduğu ada, Meksika Hükumeti tarafından da koruma altında. Ziyaretçilerin girişleri izinlerle sağlanıyor.

Saklı Plaj sosyal medya etkisiyle ününü ün kattı. Fakat ne kadar ünlü olsa da buraya çok fazla insan gelemiyor. Meksika hükümetinin buraya önem vermesi ve yapılaşmaya açmaması, buraya ziyaret için izin alınması gerektiği ve adaya ulaşımın zor olması gibi nedenler adaya ziyareti kısıtlıyor.

SAKLI PLAJ (HIDDEN BEACH) NEREDE ?

gizli plaj meksika

İnternette gezinirken bir yerlerde muhtemelen gördüğünüz Saklı Plaj (Hidden Beach), Meksika’nın Marieta Adaları’nda yer alıyor. Saklı Plaj Meksika Galapago, Beach of Love (Aşkın Kumsalı), Playa Del Amor (Aşk Kumsalı) isimleriyle de biliniyor. Bu güzel plaj isminin hakkını tam olarak veriyor çünkü varlığı oldukça sonra keşfedildi.

SAKLI PLAJ'A NASIL GİDİLİR ?

marietas adaları meksika

Plaja ulaşım oldukça zor. İlk seçenek adanın altında yer alan bir su altı tüneli. Bu tünel aracılığıyla plaja ulaşılabilir. Tabiki gelgite dikkat etmek gerekiyor. Adaya ulaşmak için ise helikopter kullanılması gerekiyor. Yetkililerin izin verdiği tur şirketleri helikopter hizmeti sağlıyor. Yani adaya ulaşmak, bu gizli kumsaldaki deneyimi yaşamak pek kolay değil. Belki de kolay ulaşılsaydı kıymeti kalmazdı değil mi ?

SAKLI PLAJ NASIL OLUŞTU ?

marietas adası meksika

Buranın volkanik faaliyetler sonrası oluştuğu düşünülüyor. Ayrıca Meksika ordusunun 1900’lü yıllarda başlattığı bomba denemeleri sonrası da son halini almış. Yaklaşık 60 yıllık bomba denemelerinin ardından bölgenin faunasında da ciddi sorunlar meydana gelmiş. Şu an için herhangi bir askeri deneme yapılmıyor. Belki de "İnsanoğlu tahrip eder, doğa da tamir yapar" olgusunun en güzel gerçeği Saklı Plaj...

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