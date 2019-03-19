Mynet Trend

Saksıyı tekmeleyerek parçalayan adam pişman oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 09:22 | Son Güncelleme

Brezilya'da kaldırım kenarında duran saksıdan rahatsız olan sarhoş bir adam, saksıyı parçalamak isterken dengesini kaybetti ve bayıldı.

Brezilya'da gece vakti yolda yürüyen adam, bir otelin önünde duran saksıyı parçaladı. Sarhoş olduğu belirtilen adam saksıyı parçalamak istedi ama daha sonra ıslak kaldırımda ayağı kayınca yere düştü.

Saksıyı parçalamak isterken yere düşen sarhoş adam baygınlık geçiriyor. Verilen bilgilere göre bir ölüm olmadığı, yere düşen adamın uzun süre baygın halde yerde yattığı belirtildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
Biber gazını kendilerine sıktılarBiber gazını kendilerine sıktılar
Boğa can aldı! Korkunç an kameradaBoğa can aldı! Korkunç an kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya sarhoş adam

En Çok Okunan Trend Haberler

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

'Yumurta çocuk' kendisi için toplanan paraları bakın ne yapacak!

'Yumurta çocuk' kendisi için toplanan paraları bakın ne yapacak!

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Kan ihtiyacı olan onu arıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüzgarın yönünü hesaba katmayan Bulgar polisi, protestocular yerine kendilerine gaz sıktı

Biber gazını kendilerine sıktılar

Boğa, motosikletliyi böyle biçti!

Boğa can aldı! Korkunç an kamerada

Cesur kız, erkek arkadaşını böyle kurtardı

Cesur kız, erkek arkadaşını böyle kurtardı

Öğrenciler bedenleriyle "Mehmetçiğe Saygı Anıtı" oluşturdu

Öğrencilerden muhteşem koreografi

Düştüğü derede sürüklenen köpeği itfaiye, böyle kurtardı

Görür görmez ekiplere haber verdiler

Modaya uydu! Kulağının içini ameliyatla aldırdı

Modaya uydu! Kulağının içini ameliyatla aldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.