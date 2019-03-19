Saksıyı tekmeleyerek parçalayan adam pişman oldu

Brezilya'da gece vakti yolda yürüyen adam, bir otelin önünde duran saksıyı parçaladı. Sarhoş olduğu belirtilen adam saksıyı parçalamak istedi ama daha sonra ıslak kaldırımda ayağı kayınca yere düştü.

Saksıyı parçalamak isterken yere düşen sarhoş adam baygınlık geçiriyor. Verilen bilgilere göre bir ölüm olmadığı, yere düşen adamın uzun süre baygın halde yerde yattığı belirtildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

