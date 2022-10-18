Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Liverpool'un Manchester City'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Salah ve Guardiola'nın konuşması karşılaşmanın önüne geçmişti. Herkes bu ikilinin ne konuştuğunu merak ederken teknoloji işin içine girdi ve bilinmeyeni ortaya çıkardı.

AKLINI MI ÇELİYOR?

Liverpool taraftarları Guardiola'ya bu yüzden tepki göstermişti. Salah'ın aklını çelmek için konuştuğu öne sürülen Guardiola'nın aslında öyle yapmadığı ortaya çıktı. Ağız okuma teknolojisiyle bilgisayar yardımıyla konuşmaya ulaşan Liverpool taraftarı sonuçları paylaştı.

"NE OLDU? NEDEN YANIMA GELDİN?"

Guardiola'nın yanına gelmesinin ardından Salah'ın "Ne oldu? Neden yanıma geldin?" dediği aktarıldı. Guardiola ise, "Problem yok, iyi bir sezon geçirmeni istiyorum. Bundan hiç şüphem yok sen çok büyük bir oyuncusun. Kesin olarak bu sezonu çok iyi tamamlayacaksın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



