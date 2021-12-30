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Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

30.12.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1974 yapımı Salako filmi, Yeşilçam ekranlarının unutulmaz yapımları arasında yerini koruyor. Filmde, Kemal Sunal'ın partneri 'Emine' karakterine hayat veren usta oyuncu Meral Zeren'in yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Yönetmenliği Atıf Yılmaz, senaryosunu ise Ertem Eğilmez ve Sadık Şendil'in üstlendiği Salako filmi, Kemal Sunal'ın efsane projelerinin başında geliyor. Filmde, sevmediği bir adamla evlenmemek için Salako ile kaçan köylü kızı Emine'ye hayat veren ünlü oyuncu Meral Zeren, son haliyle şaşırttı. Zeren'i görenler, tanımakta güçlük çekti.

1956 yılında doğan Meral Zeren, aslen Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Zeren, henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Sahnedeyken, ünlü yönetmen Memduh Ün ve Atıf Yılmaz tarafından keşfedilen yıldız, 1971 yılında yer aldığı Önce Sev Sonra Vur filmiyle oyunculuğa adım attı.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

ŞÖHRET İÇİN YAŞINI BÜYÜTTÜ

Zeren, filmlerde oynayabilmek için mahkeme kararıyla yaşını 4 yıl büyüttü.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Sayısız projede rol alan ünlü oyuncu, seks filmleri furyası başladığı dönem, şarkıcılığa geri dönme kararı aldı.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

SELAMİ ŞAHİN'LE NİŞANLANDI

Müzik eğitimi aldığı Selami Şahin'le nişanlanan Meral Zeren, Selami Şahin'den ayrılma sebebini ''Selami o dönem kadınlara biraz düşkündü. Yani çapkındı.''sözleriyle açıklamıştı.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

''EN BÜYÜK HAYALİM BAŞBAKAN OLMAK''

Zeren, daha önce verdiği bir röportajda, ''En büyük hayaliniz nedir?'' sorusuna ''İstanbul'u helikopterle gezmek ve Başbakan olmak'' yanıtını vermişti.

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Şimdilerde 65 yaşında olan Meral Zeren, yıllar içindeki değişimiyle, görenleri şaşırttı. İşte Meral Zeren'in son hali:

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı


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Meral Zeren
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