Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşkına çevirdi! Gören tanıyamadı

Yönetmenliği Atıf Yılmaz, senaryosunu ise Ertem Eğilmez ve Sadık Şendil'in üstlendiği Salako filmi, Kemal Sunal'ın efsane projelerinin başında geliyor. Filmde, sevmediği bir adamla evlenmemek için Salako ile kaçan köylü kızı Emine'ye hayat veren ünlü oyuncu Meral Zeren, son haliyle şaşırttı. Zeren'i görenler, tanımakta güçlük çekti.

1956 yılında doğan Meral Zeren, aslen Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Zeren, henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı.

Sahnedeyken, ünlü yönetmen Memduh Ün ve Atıf Yılmaz tarafından keşfedilen yıldız, 1971 yılında yer aldığı Önce Sev Sonra Vur filmiyle oyunculuğa adım attı.

ŞÖHRET İÇİN YAŞINI BÜYÜTTÜ

Zeren, filmlerde oynayabilmek için mahkeme kararıyla yaşını 4 yıl büyüttü.

Sayısız projede rol alan ünlü oyuncu, seks filmleri furyası başladığı dönem, şarkıcılığa geri dönme kararı aldı.

SELAMİ ŞAHİN'LE NİŞANLANDI

Müzik eğitimi aldığı Selami Şahin'le nişanlanan Meral Zeren, Selami Şahin'den ayrılma sebebini ''Selami o dönem kadınlara biraz düşkündü. Yani çapkındı.''sözleriyle açıklamıştı.

''EN BÜYÜK HAYALİM BAŞBAKAN OLMAK''

Zeren, daha önce verdiği bir röportajda, ''En büyük hayaliniz nedir?'' sorusuna ''İstanbul'u helikopterle gezmek ve Başbakan olmak'' yanıtını vermişti.

Şimdilerde 65 yaşında olan Meral Zeren, yıllar içindeki değişimiyle, görenleri şaşırttı. İşte Meral Zeren'in son hali:



