Salda Gölü manzaralı zirvede kayak keyfi

BİLAL ALTIOK - Yeşilova'daki Salda Gölü yakınında 2 bin 79 metre rakımlı Salda Kayak Merkezi, kayakseverleri doyumsuz manzara eşliğinde ağırlıyor.

Kış mevsiminde yerli ve yabancı ziyaretçiler, karla kaplı çam ormanlarının arasında bulunan Salda Gölü'ne hakim Tınaztepe'ye kurulu kayak merkezinde, kayağın ve göl manzarasının tadını çıkarıyor.

Özellikle Antalya, İzmir, Denizli ve Muğla'dan bölgeye gelenler, kayak merkezine çıkarken Salda Gölü'nün güzelliğini izliyor.

Yeşilova ilçe merkezine 17, Burdur'a 77, Antalya'ya 136 ve Denizli'ye 90 kilometre uzaklıkta bulunan Salda Kayak Merkezi, butik tesisiyle özellikle günübirlikçilere, huzurlu ve sakin vakit geçirme imkanı sunuyor.

- "Salda Gölü yol boyunca ziyaretçilere eşlik ediyor"

Merkezdeki kayak hizmetlerinden sorumlu Yeşilova Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Kara, AA muhabirine, kayak merkezinin 2012'den beri hizmet verdiğini söyledi.

Salda Kayak Merkezi'ne genelde çevre illerden yoğun ilgi olduğunu belirten Kara, merkezin misafirlere doğal, bozulmamış bir ortam sunduğunu, ziyaretçilerin, kayak, snowboard ve kızak yapmanın keyfini yaşadıklarını aktardı.

Tesisin imkanlarını her yıl artırmaya devam ettiklerini aktaran Kara, "Aktif olarak 3 pisti kullanıyoruz. Bunlardan biri zor, ikisi kolay pisttir." dedi.

Kara, kayak merkezinde hava koşullarının genelde yumuşak geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burası çok soğuk olmadığından ziyaretçiler genelde rahat ediyor. Arzu edenler butik konaklama tesisimizde kalabiliyorlar. Merkezdeki teleski ve kayak takımlarını Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, kafeterya ve konaklama kısmını ise kaymakamlık işletiyor. Bu nedenle tesisimizdeki fiyatlar diğer kayak merkezlerine nazaran uygundur. İlçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerimizi de buraya taşıyarak ücretsiz kayak kursları veriyoruz. Salda Kayak Merkezi'nin güzelliğini herkesin yaşamasını tavsiye ediyorum."

- "Manzarası, gölü ve doğal güzellikleri çok güzel"

Antalya'dan gelen Hatice Kılınç da ilk kez geldiği kayak merkezini çok beğendiğini belirterek, "Manzarası, gölü ve doğal güzellikleri çok güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Denizli'den gelen Adike Karakaya da 4 yıldır her sezon geldiklerini dile getirerek, "Çok severek geliyoruz. Burası her zaman bizim favorimiz. Her kış mutlaka buradayız." diye konuştu.

Ali Karakaya da kayak merkezine çıkarken Salda Gölü'nün manzarasıyla büyülendiklerini aktardı. Kayak merkezine çıkınca göl üzerinde oluşan bulutların üzerinde duruyorlarmış gibi hissettiklerini anlatan Karakaya, "Çok harika bir yer, işletmesi de güzel." dedi.

Pistin tadını çıkaran Mücahit Can da kayak merkezinin Salda Gölü'ne yakın olmasının büyük şans olduğunu vurgulayarak gölün, merkezin güzelliğine güzellik kattığını kaydetti.