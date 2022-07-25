2022-2023 Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Galatasaray hazırlık maçlarına devam ediyor. Şu ana dek beş hazırlık maçı yapan Galatasaray, çarşamba günü İtalyan ekip Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Oynadığı beş hazırlık maçından 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Salernitana ekibini yenmek için sahada olacak. Peki, Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

SALERNİTANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salernitana Galatasaray maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Heyecan dolu maçın saat bilgisi henüz yayınlanmadı fakat mücadele Smart Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

LİGDE İLK MAÇINA ANTALYASPOR KARŞISINDA ÇIKACAK

Sarı-Kırmızılılar bir sonraki hazırlık mücadelesinde 27 Temmuz'da Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırlayacak olan Aslan, ligi 7 Ağustos tarihinde deplasmanda oynayacağı Antalyaspor karşılaşması ile açacak.

