YEMEK

Şalgamlı Pirinç Salatası

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TARİFLER HABERLERİ  | 31.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

Misafirlerinize farklı ve lezzetli bir salata ikram etmek ister misiniz? Şalgam suyu ile pişen pirincin yeşillikler, turşularla rengarenk sunumuna ve eşsiz lezzetine herkes bayılacak!

Şalgamlı Pirinç Salatası

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 su bardağı pirinç (önceden ıslatılmış)
1,5 su bardağı şalgam suyu
1 su bardağı konserve mısır
2 adet pancar turşusu
8 adet salatalık turşusu
3 adet taze soğan
Çeyrek demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Tuz
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limon

Yapılışı:

Bir tencere yağı ekleyin ve pirinci şeffaflaşana kadar kavurun.
Pirinç şeffaflaşınca şalgam suyunu ekleyin ve kaynadıktan sonra altını kısarak suyunu çekene kadar pilav gibi pişirin.
Suyunu çektikten sonra kapakla tencere arasına temiz bir mutfak bezi veya havlu kağıt koyarak 15 dakika dinlendirin.
Şalgamla pişen pirinci geniş bir kaseye alarak üzerine turşuları, yeşillikleri, zeytinyağını, limon suyunu ve tuzu ekleyin.
Güzelce karıştırarak servis edin.

Afiyet Olsun


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