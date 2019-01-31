Şalgamlı Pirinç Salatası

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı pirinç (önceden ıslatılmış)

1,5 su bardağı şalgam suyu

1 su bardağı konserve mısır

2 adet pancar turşusu

8 adet salatalık turşusu

3 adet taze soğan

Çeyrek demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Tuz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

Yapılışı:

Bir tencere yağı ekleyin ve pirinci şeffaflaşana kadar kavurun.

Pirinç şeffaflaşınca şalgam suyunu ekleyin ve kaynadıktan sonra altını kısarak suyunu çekene kadar pilav gibi pişirin.

Suyunu çektikten sonra kapakla tencere arasına temiz bir mutfak bezi veya havlu kağıt koyarak 15 dakika dinlendirin.

Şalgamla pişen pirinci geniş bir kaseye alarak üzerine turşuları, yeşillikleri, zeytinyağını, limon suyunu ve tuzu ekleyin.

Güzelce karıştırarak servis edin.

Afiyet Olsun



