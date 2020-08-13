Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Salgın hastalık ve virüs temalı bu filmlere bayılacaksınız! Her dakikası heyecan dolu...

Salgın hastalık ve virüs temalı bu filmlere bayılacaksınız! Her dakikası heyecan dolu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Belli dönemlerde tüm dünyayı etkisi altına alan birçok salgın hastalık olmuştur. Bu salgın hastalıklar, insan hayatını etkilemiş ve çoğu kez filmlere de konu olmuştur. Salgın hastalık ve virüs temaları; bilim kurgu, korku, dram ve romantizm içerikli birçok filmde karşımıza çıkar. Günümüzde yaşanan koronavirüs salgının da gelecekte çoğu filme konu olacağı öngörülebilir.

Salgın hastalık ve virüs temalı bu filmlere bayılacaksınız! Her dakikası heyecan dolu...

Günümüzde yaşanan Covid-19 salgını, "salgın hastalık ve virüs" konulu filmlere olan ilgiyi bir hayli artırdı. Koronavirüsün dünya çapında bir salgın haline gelmesi ve karantina yasakları sebebiyle en çok tercih edilen etkinliklerden biri de film izlemek oldu. Yazımızda "salgın hastalık ve virüs" temalı film önerilerini bulabilirsiniz.

1. KÖRLÜK-BLINDNESS (2008)

İnsanların kör olmasına yol açan "beyaz körlük" diye adlandırılan bulaşıcı bir salgın başlar. Salgına yakalanan insanlar karantinaya alınır. Karantinadaki bir adam kendini kral ilan eder ve yiyecek stokunu kontrolü altına alır. Bu süreçte hastalıktan etkilenmeyen kadın, kendisi ve çevresindekileri bu zor durumdan kurtarmak için çaba harcar.

2. SALGIN-CONTAGION (2011)

Hava yoluyla bulaşan bir salgın, insanları kısa sürede öldürür. Hızla yayılan virüse karşı dünya genelindeki uzmanlardan bir ekip kurulur. Ekip salgına çözüm bulmaya çalışırken, aynı zamanda oluşan paniği engellemek zorundadırlar. İnsanlar hem salgından koruma hem de toplumsal hayatta var olma çabasındadır.

3. DÜNYA SAVAŞI Z-WORLD WAR Z (2013)

Dünyaya yayılan virüs nedeniyle hasta olanlar ve insanlar arasında bir savaş başlamaktadır. Gerry, ailesini güvenli bölgeye yerleştirir. Ardından ikiye bölünen dünyayı kurtarmak için zamanla yarışır.

4. BEN EFSANEYİM-I AM LEGEND (2007)

Kansere tedavi bulan bilim insanları, korkunç bir virüsün yayılmasına neden olmuştur. İnsanlar neredeyse tamamen zombiye dönüşmüştür. Hastalığa karşı bağışıklığı bulunan Robert Neville, hastalığa çözüm arar. Aynı zamanda hayatta kalan insanlara ulaşmaya çalışır.

5. SON UMUT-CHILDREN OF MEN (2006)

Üremenin son bulmasıyla insanlığın yok olma tehlikesi söz konusudur. Bu durum ülkelerin politik düzenlerini etkiler ve siyasi sorunlara neden olur. Umudunu yitirmiş insanların aksine bir grup insan bu durumun nedenini bulup insanlığın geleceğini kurtarmak için çaba gösterir.

6. 12 MAYMUN-TWELVE MONKEYS (1995)

5 milyar insanın ölümüne yol açan virüs insanlığın sonunu hazırlar. Yer altına çekilen az sayıda insan virüsten kurtulmak için bir zaman makinesi geliştirir. Cihazı denemesi için seçilen Cole, geçmişe giderek hastalığı başlamadan bitirmek zorundadır.

7. 28 GÜN SONRA-28 DAYS LATER (2002)

Bir laboratuvardaki maymunlardan yayılan virüs İngiltere'yi tehdit eder. Etkilenen insanlar saldırgan bir hal alırken aynı zamanda hastalığı yaymaya başlar. Virüsü yok etmek için verilen mücadelede hastalananlar da büyük bir sorundur.

8. ÖLÜLERİN ŞAFAĞI-DAWN OF THE DEAD (2004)

Hemşire olan Ana, bir sabah insanların zombiye dönüştüğünü görür. Çevrede hızla artan zombiler baş gösterir. Ana ve hala sağlıklı olanlar bir noktada toplanarak hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Havalı sözler: Birbirinden cool sözlerHavalı sözler: Birbirinden cool sözler
Kahve falında ağaç görmekKahve falında ağaç görmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...

Dünyanın en sakin ve huzurlu yerleri açıkladı! Türkiye'den sürpriz bir ilçe...

Çok şaşıracaksınız! İşte evde bakılan en egzotik hayvanlar...

Çok şaşıracaksınız! İşte evde bakılan en egzotik hayvanlar...

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!

Çok şaşıracaksınız! O filmler aslında kitaptan uyarlandı! İşte en kaliteli uyarlama filmler...

Çok şaşıracaksınız! O filmler aslında kitaptan uyarlandı! İşte en kaliteli uyarlama filmler...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Henry Cavill'in rol aldığı bu yapımları herkes çok seviyor! Hala izlemediyseniz...

Henry Cavill'in rol aldığı bu yapımları herkes çok seviyor!

Dünyanın en romantik yerleri! Sevgilinizle harika bir zaman geçirmek için...

Dünyanın en romantik yerleri! Harika bir zaman geçirmek için...

Yaklaşık 40 milyon kişi yaşıyor! İşte dünyanın en kalabalık şehirleri...

İşte dünyanın en kalabalık şehirleri

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek! Mutluluk veren yapımlar...

Aşk acısı çekenler, bu dizilerle hayata dönecek!

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Polisiye, aksiyon, komedi, gençlik...

Yalnız yaşayanlar bu dizilere bayılacak! Aksiyon,komedi...

Havalı sözler: Birbirinden cool sözler

Havalı sözler: Birbirinden cool sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.