Salgın hastalık ve virüs temalı bu filmlere bayılacaksınız! Her dakikası heyecan dolu...

Günümüzde yaşanan Covid-19 salgını, "salgın hastalık ve virüs" konulu filmlere olan ilgiyi bir hayli artırdı. Koronavirüsün dünya çapında bir salgın haline gelmesi ve karantina yasakları sebebiyle en çok tercih edilen etkinliklerden biri de film izlemek oldu. Yazımızda "salgın hastalık ve virüs" temalı film önerilerini bulabilirsiniz.
İnsanların kör olmasına yol açan "beyaz körlük" diye adlandırılan bulaşıcı bir salgın başlar. Salgına yakalanan insanlar karantinaya alınır. Karantinadaki bir adam kendini kral ilan eder ve yiyecek stokunu kontrolü altına alır. Bu süreçte hastalıktan etkilenmeyen kadın, kendisi ve çevresindekileri bu zor durumdan kurtarmak için çaba harcar.
Hava yoluyla bulaşan bir salgın, insanları kısa sürede öldürür. Hızla yayılan virüse karşı dünya genelindeki uzmanlardan bir ekip kurulur. Ekip salgına çözüm bulmaya çalışırken, aynı zamanda oluşan paniği engellemek zorundadırlar. İnsanlar hem salgından koruma hem de toplumsal hayatta var olma çabasındadır.
Dünyaya yayılan virüs nedeniyle hasta olanlar ve insanlar arasında bir savaş başlamaktadır. Gerry, ailesini güvenli bölgeye yerleştirir. Ardından ikiye bölünen dünyayı kurtarmak için zamanla yarışır.
Kansere tedavi bulan bilim insanları, korkunç bir virüsün yayılmasına neden olmuştur. İnsanlar neredeyse tamamen zombiye dönüşmüştür. Hastalığa karşı bağışıklığı bulunan Robert Neville, hastalığa çözüm arar. Aynı zamanda hayatta kalan insanlara ulaşmaya çalışır.
Üremenin son bulmasıyla insanlığın yok olma tehlikesi söz konusudur. Bu durum ülkelerin politik düzenlerini etkiler ve siyasi sorunlara neden olur. Umudunu yitirmiş insanların aksine bir grup insan bu durumun nedenini bulup insanlığın geleceğini kurtarmak için çaba gösterir.
5 milyar insanın ölümüne yol açan virüs insanlığın sonunu hazırlar. Yer altına çekilen az sayıda insan virüsten kurtulmak için bir zaman makinesi geliştirir. Cihazı denemesi için seçilen Cole, geçmişe giderek hastalığı başlamadan bitirmek zorundadır.
Bir laboratuvardaki maymunlardan yayılan virüs İngiltere'yi tehdit eder. Etkilenen insanlar saldırgan bir hal alırken aynı zamanda hastalığı yaymaya başlar. Virüsü yok etmek için verilen mücadelede hastalananlar da büyük bir sorundur.
Hemşire olan Ana, bir sabah insanların zombiye dönüştüğünü görür. Çevrede hızla artan zombiler baş gösterir. Ana ve hala sağlıklı olanlar bir noktada toplanarak hayatta kalmak için zorlu bir mücadeleye girişirler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum