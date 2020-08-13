Salgın hastalık ve virüs temalı bu filmlere bayılacaksınız! Her dakikası heyecan dolu...

Günümüzde yaşanan Covid-19 salgını, "salgın hastalık ve virüs" konulu filmlere olan ilgiyi bir hayli artırdı. Koronavirüsün dünya çapında bir salgın haline gelmesi ve karantina yasakları sebebiyle en çok tercih edilen etkinliklerden biri de film izlemek oldu. Yazımızda "salgın hastalık ve virüs" temalı film önerilerini bulabilirsiniz.

1. KÖRLÜK-BLINDNESS (2008)

İnsanların kör olmasına yol açan "beyaz körlük" diye adlandırılan bulaşıcı bir salgın başlar. Salgına yakalanan insanlar karantinaya alınır. Karantinadaki bir adam kendini kral ilan eder ve yiyecek stokunu kontrolü altına alır. Bu süreçte hastalıktan etkilenmeyen kadın, kendisi ve çevresindekileri bu zor durumdan kurtarmak için çaba harcar.

2. SALGIN-CONTAGION (2011)

Hava yoluyla bulaşan bir salgın, insanları kısa sürede öldürür. Hızla yayılan virüse karşı dünya genelindeki uzmanlardan bir ekip kurulur. Ekip salgına çözüm bulmaya çalışırken, aynı zamanda oluşan paniği engellemek zorundadırlar. İnsanlar hem salgından koruma hem de toplumsal hayatta var olma çabasındadır.

3. DÜNYA SAVAŞI Z-WORLD WAR Z (2013)

Dünyaya yayılan virüs nedeniyle hasta olanlar ve insanlar arasında bir savaş başlamaktadır. Gerry, ailesini güvenli bölgeye yerleştirir. Ardından ikiye bölünen dünyayı kurtarmak için zamanla yarışır.