Salgını tahmin eden ilk kişilerden Scott Z. Burns’den iklim değişikliğini ele alıyor: 'İklimin değişeceğini biliyoruz'

Contagion (Salgın) filminin senaristi Scott Z. Burns, iddialı bir projeyle bu sefer ekranlara geliyor. Scott Z. Burns, yazıp, yöneteceği bir de yapımcısı olacağı Extrapolations adlı diziyle ilgili gezegenimizde yaklaşan değişikliklerin sevgiyi, inancı, işi ve aileyi, kişisel ve insani ölçekte nasıl etkileyeceğine dair samimi, beklenmedik hikayeler anlatacağı söyleniyor. Apple, diziyle ilgili tam sezon siparişi verdi.

EXTRAPOLATİONS KONUSU

Birbiriyle bağlantılı 10 bölümden oluşan bir sezon boyunca anlatılan senaryolu dizideki her hikaye, 21. yüzyıla uzanan ortak hayatta kalmamız için dünya çapındaki mücadeleyi takip edecek.

SCOTT Z. BURNS: 'İKLİMİN DEĞİŞECEĞİNİ BİLİYORUZ'

Burns, "İklim değişikliğiyle ilgili hikâye anlatımlarının çoğu bilime ve insanların bunu kabul etmelerini sağlamaya odaklandı. Extrapolations"la amacımız bilimin ötesine geçmek ve dramayı kullanmak. Önümüzdeki yıllarda dünyamızın her yönünün nasıl değişeceğini düşünmemize izin verecek komedi, gizem ve diğer tüm türler bir arada olacak. İklimin değişeceğini biliyoruz ve şunu soracağız; Biz de değişebilir miyiz?" dedi.



