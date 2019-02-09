Mynet Trend

Salgının nedeni belli oldu! Valilikten çok önemli uyarı geldi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
SAĞLIK  | 09.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

Burdur'un Bucak ilçesinde günlerdir bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuran hastaların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Valilik, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunu açıkladı ve bulaştırıcılığının 3 hafta olduğunu belirterek insanların hijyene dikkat etmesi gerektiği konusunda uyardı.

Salgının nedeni belli oldu! Valilikten çok önemli uyarı geldi

Bucak'ta 3 Şubat'ta içme suyuna karışan bakterinin sebep olduğu bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 3 bin 366'ya ulaştı. Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, salgına 'norovirus' adlı virüsün neden olduğunun etkilenen kişilerden alınan örneklerin laboratuvar tetkiki sonucu saptandığı belirtildi. Virüse karşı gerekli tedbirlerin alındığı ancak enfeksiyonun bulaştırıcılığının 3 hafta olduğu kaydedilen açıklamada, vatandaşların kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

HASTANELERE BAŞVURU 3366

Bucak Belediyesi'nin hafta sonu koruma bandı oluşturulan su kaynakları etrafındaki çalışmalarına devam edeceği, depoların standartlarıyla ilgili çalışmaların süratle yürütüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Okullarımız, pansiyonlarımızda da su depolarının temizliği titizlikle yaptırılmaktadır. Bazı halk çeşmeleri de sabahtan itibaren tedbir amaçlı kaynaktan kesilmiştir. Şebeke suları güvenle içilebilmektedir. Şu ana kadar saat 09.00 itibariyle ilçedeki hastanelere 3 bin 366 vatandaşımız bu şikayetle başvurmuş olup, her ne kadar gerekli tedbirler alınmış olsa da bu virüs enfeksiyonunda kişinin bulaştırıcılığının 3 hafta kadar sürebileceği, aynı hanedeki kişilerin birbirlerine etkeni bulaştırabileceği, bu yüzden de kişisel ve ev içi hijyene çok dikkat edilmesi gerektiği, özellikle tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve yiyeceklerin çok iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması önemle hatırlatılması gereken tedbirlerdir. Son 24 saat içinde sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı azalarak 360 hastaya düşmüştür."

Kaynak: DHA

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Epilepsi nöbeti geçiren birine nasıl müdahale edilmeli?Epilepsi nöbeti geçiren birine nasıl müdahale edilmeli?
Karaciğer sağlığını korumak için altın önerilerKaraciğer sağlığını korumak için altın öneriler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burdur valiliği norovirüs salgın salgın hastalık

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Gece de gündüz gibi görüyor

Gece de gündüz gibi görüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Epilepsi nöbeti geçiren birine nasıl müdahale edilmeli?

Epilepsi nöbeti geçiren birine nasıl müdahale edilmeli?

Karaciğer sağlığını korumak için neler yapılmalıdır? İşte püf noktaları...

Karaciğer sağlığını korumak için altın öneriler

Bebek maması kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Anneler 'bebek maması' kullanırken dikkat!

Çocuğunuzu risk fakrötlerine karşı nasıl hazırlamalısınız? Bağımlılık belirtilerine dikkat!

Çocuğunuzda bu belirtilere dikkat!

Türkiye’nin bağımlılık risk profili ve ruh sağlığı haritası açıklandı

İşte Türkiye'nin bağımlılık haritası!

Diş beyazlatma zararlı mı?

Diş beyazlatma zararlı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.