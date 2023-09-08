MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Salih Bademci ile Hazal Subaşı reyting listesini alt üst etti! Dilek Taşı iddialı başladı

Salih Bademci ile Hazal Subaşı reyting listesini alt üst etti! Dilek Taşı iddialı başladı

08.09.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salih Bademci ile Hazal Subaşı'nın başrolünde yer aldığı Dilek Taşı dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. 1980'li yılların İstanbul'unu konu edinen Dilek Taşı seyircisini ekrana kilitlemeyi başardı. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu senaryosunu ise Can Sinan'ın kaleme aldığı dizi ilk bölümüyle reyting listesini salladı.

Kanal D’nin, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı dün akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba dedi. Hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile dikkat çeken Dilek Taşı birinci bölümüyle reyting listesini alt üst etmeyi başardı. Dilek Taşı sezona iddialı başladı.

REYTİNG LİSTESİNİ SALLADI

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan “Dilek Taşı” dün akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizi ilk bölüm açılışını zirvede yaptı.

Dizi tüm kişilerde 3.91 reyting 13.23 izlenme oranıyla 1., AB’de 4.09 reyting, 15 56 izlenme oranıyla 2., ABC1’de 4.73 reyting, 15.65 izlenme oranıyla 1. olmayı başardı.

Dilek Taşı 4

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre’yle İstanbul’un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır.

Dilek Taşı 1

Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey’i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa’nın ve kızı Cemre’nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

Dilek Taşı 2

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz yer alıyor.

Dilek Taşı 3

DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dilek Taşı'nın gerçek bir hikaye olup olmadığı bilinmiyor ancak dizinin geçtiği dönemdeki bazı olayların dizide yer alması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı pozlarına yorum yağdı! 'Aynı elbiseyi...'İddialı pozlarına yorum yağdı! 'Aynı elbiseyi...'
Yeşilçam filmlerinin aranan ismiydi! Oğlu bakın kimmişYeşilçam filmlerinin aranan ismiydi! Oğlu bakın kimmiş
Dilek Taşı dizisinin oyuncuları arasında kimler var kimler!Dilek Taşı dizisinin oyuncuları arasında kimler var kimler!
Anahtar Kelimeler:
Hazal Subaşı Salih Bademci Reyting sonuçları dilek taşı Oyuncu sinan turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.