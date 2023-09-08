Salih Bademci ile Hazal Subaşı reyting listesini alt üst etti! Dilek Taşı iddialı başladı

Kanal D’nin, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı dün akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba dedi. Hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile dikkat çeken Dilek Taşı birinci bölümüyle reyting listesini alt üst etmeyi başardı. Dilek Taşı sezona iddialı başladı.

REYTİNG LİSTESİNİ SALLADI

Sezonun en iddialı yapımlarından biri olan “Dilek Taşı” dün akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizi ilk bölüm açılışını zirvede yaptı.

Dizi tüm kişilerde 3.91 reyting 13.23 izlenme oranıyla 1., AB’de 4.09 reyting, 15 56 izlenme oranıyla 2., ABC1’de 4.73 reyting, 15.65 izlenme oranıyla 1. olmayı başardı.

DİLEK TAŞI KONUSU NEDİR?

Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre’yle İstanbul’un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır.

Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur. Fabrikanın sahibi Yakup Bey’i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa’nın ve kızı Cemre’nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

DİLEK TAŞI OYUNCULARI KİMLER?

Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz yer alıyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dilek Taşı'nın gerçek bir hikaye olup olmadığı bilinmiyor ancak dizinin geçtiği dönemdeki bazı olayların dizide yer alması bekleniyor.

