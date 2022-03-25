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Salih Özcan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı seçti

25.03.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köln'de forma giyen Salih Özcan, bugün Türkiye'ye gelerek milli takımın kampına katılmak üzere Konya'ya hareket etti. Özcan, Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, U21'de ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi. 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu yeni dönemde ay-yıldızlı ekipte görev yapacak.

Salih Özcan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı seçti
Salih Özcan

Salih Özcan

ALM Almanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: FC Köln
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Köln forması giyen Salih Özcan, Türk Milli Takımını seçtiğini açıkladı.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

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Tercihinden dolayı çok mutlu olduğunu ve ay-yıldızlı formaya layık olmaya çalışacağını belirten Özcan, "Bu kararı almamda en büyük faktör ailem oldu. Kararımı vermeden önce ailem ile oturup konuştuk. Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim" dedi.

"STEFAN KUNTZ'UN KARARIMDA BÜYÜK ETKİSİ VAR"

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un kararında etkili rol üstlendiğini kaydeden Salih Özcan, "Almanya alt yaş milli takımlarında uluslararası arenada birçok başarı kazandık ve bu kişisel gelişimim için çok önemliydi.
Hem Stefan Kuntz hem de Hansi Flick ile yoğun ve duygusal konuşmalarımız oldu. Her iki milli takım görevlileri beni gerçekten iyi karşıladılar. Stefan Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık, bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi diyebilirim. Hansi Flick ile de olumlu görüşmelerimiz oldu ama nihayetinde ailem ile aldığımız ortak kararı kendilerine ilettim, saygı ile karşıladılar. Sonuçta karar vermek zorundaydım ve bu kararıma herkesin saygı göstereceğine inanıyorum" dedi.

"TÜRKİYE'YE UZUN YILLAR KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM"

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Kişisel olarak Köln'de üst seviyede futboluna devam etmek istediğini belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Milli takımlar seviyesinde ise Türkiye'ye uzun yıllar katkı sağlamak ve büyük turnuvalara katılmak istiyorum. Türk Milli Takımı'nın maçları çok duygusal ve çekişmeli geçiyor, bunun bir parçası olmak ve katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA TAMAMIYLA FUTBOLA KONSANTRE OLACAĞIM"

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Salih Özcan son olarak şunları söyledi: "Öncelikle bu süreçte bana destek olan aileme, Stefan Kuntz'a ve Hansi Flick'e ve FC Köln'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Artık kararımı verdim, bundan sonra tamamıyla futbola konsantre olup hem kulüp hem de milli takımlar seviyesinde en üst seviyede mücadeleme devam edeceğimi bilmenizi istiyorum."

TFF BU GELİŞMENİN FIFA TARAFINDAN DA ONAYLANDIĞINI DUYURDU

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Almanya'nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Millî Takımımızın 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dâhil edildi. A Millî Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve bu tercih FIFA tarafından da onaylanan Salih'in Almanya'yı da temsil etme hakkı bulunuyordu. Bu sezon Almanya 1'inci Ligi'nde 25 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, U15'ten başlayarak U21'e kadar genç millî takım düzeyinde Almanya adına forma giymişti. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Salih Özcan'a "hoş geldin" diyor ve Ay-Yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir millî takım kariyeri diliyoruz."

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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