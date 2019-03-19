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Salih Özcan, U20 Almanya Milli Takımı'na çağrıldı

ALMANYA HABERLERİ  | 19.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Almanya'nın FC Köln takımında oynayan Salih Özcan, U20 Almanya Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Türkiye'nin üç büyük kulübüyle birlikte Avrupa'nın çeşitli takımlarının transfer gündeminde olan FC Köln'ün genç futbolcusu Salih Özcan, Almanya U20 Milli Takımı'nın Portekiz maçı kadrosuna giren tek Türk kökenli futbolcu oldu.

Salih Özcan, U20 Almanya Milli Takımı'na çağrıldı

22 Mart'ta önce Portekiz, 26 Mart'ta da Polonya ile deplasmanda olmak üzere iki hazırlık maçı yapacak olan U20 Almanya Futbol Milli Takımı'nda Salih Özcan'ın sahaya yine kaptanlık pazubentiyle çıkması bekleniyor. U20 Almanya Milli Takımı'nın Hollanda ile 0-0'lık skorla berabere kaldığı maçta da Salih Özcan takım kaptanı olarak görev almıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, ekibiyle birlikte Salih Özcan'ı evinde ziyaret etmiş ve milli takıma çağırmıştı. U15 Almanya Futbol Milli Takımı'nda forma giymeye başlayan ve farklı yaş kategorilerinde Almanya forması giyen 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu Özcan, gözlemciler tarafından parlak bir gelecek vaat edecek oyuncu olarak görülüyor. Bu sezon 2. ligde lider olan Salih Özcan'ın forma giydiği FC Köln'ün tekrardan Bundesliga'ya çıkması bekleniyor.

Ayrıca Salih Özcan, 2018 yılında Almanya Futbol Federasyonu'nun U18 ve U19 Almanya Futbol Milli Takımı'nda oynayan oyunculara verilen ve yılın en iyisi olarak adlandırılan (Fritz Walter) Almanya'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

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Salih Özcan Almanya U20 Milli Takımı

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