Salih Uçan: Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardım

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Salih Uçan, siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinin ardından ilk transfer hakkında konuştu. Salih Uçan, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada transferin sona geldiğini söyledi.

"GALATASARAY VE TRABZONSPOR DA İSTEDİ"

Salih Uçan, "Galatasaray ve Trabzonspor da beni istedi. Bu onur verici. Beşiktaş'la prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, %100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı." dedi.

"SERGEN HOCA İLE ÇALIŞMAK İSTERİM"

Sergen Yalçın ile çalışmak istediğini söyleyen Salih Uçan "Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanyaspor'da herkes iyi bahsetti. İnşallah hocayla fikirlerimiz uyuşur, bana da kendi tecrübelerini aktarır ve güzel bir birliktelik olur." ifadelerini kullandı.

"BENİ EN ÇOK BEŞİKTAŞ İSTEDİ"

Beşiktaş'ın kendisini daha çok istediğini söyleyen Salih Uçan "Beni en çok Beşiktaş istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken." dedi.



