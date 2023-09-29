Salih Uçan'dan Şenol Güneş açıklaması geldi!

Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Beşiktaş cephesinde Adana Demirspor maçı sonrası büyük bir gerginlik yaşanmıştı. Beşiktaşlı Salih Uçan'ın Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk ile sarıldığı esnada teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu tuttu ve soyunma odasına göndermek istemişti.

TEKNİK EKİP ARAYA GİRDİ

O esnada Salih Uçan, arkasına dönüp baktı ve kendisini itenin hocası olduğunu görünce şaşırdı. Güneş ise öğrencisini iterek soyunma odasına göndermeye çalıştı. Salih Uçan'ın da hocasına cevap vermeye çalıştığı görüldü ancak o sırada Beşiktaş teknik heyeti araya girerek deneyimli futbolcuyu soyunma odasına götürdü.

SALİH UÇAN'DAN İLK AÇIKLAMA

29 yaşındaki futbolcu, "O anki atmosferde yaşanan bir olay. Zaman zaman bunlar yaşanabiliyor. Şenol Güneş hocamla aramda hiçbir sorun ya da sıkıntı söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

