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Salih Uçan'dan Şenol Güneş açıklaması geldi!

29.09.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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Şenol Güneş ile futbolcusu Salih Uçan'ın tartışması, sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu konuyla ilgili Salih Uçan'dan ilk açıklama geldi.

Salih Uçan'dan Şenol Güneş açıklaması geldi!
Salih Uçan

Salih Uçan

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son 3 maçta 2. yenilgisini alan Beşiktaş cephesinde Adana Demirspor maçı sonrası büyük bir gerginlik yaşanmıştı. Beşiktaşlı Salih Uçan'ın Adana Demirspor Futbol Direktörü Gökhan Öztürk ile sarıldığı esnada teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunu tuttu ve soyunma odasına göndermek istemişti.

TEKNİK EKİP ARAYA GİRDİ

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O esnada Salih Uçan, arkasına dönüp baktı ve kendisini itenin hocası olduğunu görünce şaşırdı. Güneş ise öğrencisini iterek soyunma odasına göndermeye çalıştı. Salih Uçan'ın da hocasına cevap vermeye çalıştığı görüldü ancak o sırada Beşiktaş teknik heyeti araya girerek deneyimli futbolcuyu soyunma odasına götürdü.

SALİH UÇAN'DAN İLK AÇIKLAMA

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29 yaşındaki futbolcu, "O anki atmosferde yaşanan bir olay. Zaman zaman bunlar yaşanabiliyor. Şenol Güneş hocamla aramda hiçbir sorun ya da sıkıntı söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

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