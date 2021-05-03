SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

03.05.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmanın 1'inci dakikasında sakatlanan Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan, oyuna devam edemedi.

Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kasımpaşa maçının henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi. Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi.

Salih Uçan'ın bu geceyi hastanede geçireceği ve yarınki kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verileceği öğrenildi. Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.

SON HALİ PAYLAŞILDI

Elmacık kemiğinde kırık tespit edilen Salih Uçan'ın son durumu paylaşıldı.

E0eiN7vXsAIGhwT

1ec4d4cb8d0e43eec73800ea775362e2

İŞTE O ANLAR

E0d_WaQXMAIPEkN

E0d_Wf7XEAIE8UH

E0d_WTxXIAMCsMR

E0d_WXDXMAIJ5ZO

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
Hasan Çavuşoğlu: UEFA Kupası hedefimiz var Hasan Çavuşoğlu: UEFA Kupası hedefimiz var
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
fenerlinin yapamadığını kasımpaşalı yapmış futbol sert oyun bu kuralı unutmayacak hiç bir futbolcu
menajer çok övdü pahalıya gitsin diye adama nazar değdi ben olsam menejeri değiştiririm adamı mal gibi satmaya çalışıyor davulun her tarafına vuruyor
ARTİSTLİĞE GEREK YOK DEMEKKİ SATAMADIKLARI OYUNCUYU ŞİŞİREREK SATAMASSIN BU KADAR BASIT BATUHAN GİBİ BUDA BALONN

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Bu tekme Salih Uçan'ı hastanelik etti

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki!

Yılmaz Vural: Birkaç sene önce olsa döverdim!

Yılmaz Vural: Birkaç sene önce olsa döverdim!

Vedat Muriqi transferi bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Vedat Muriqi transferi bir telefon ile bitti! Gelecek sezon...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Kritik maçta güne damga vuran an

Kritik maçta güne damga vuran an

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.