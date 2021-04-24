Salih Uçan, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de yıldızı parlayan ve daha sonra İtalyan devi Roma'ya transfer olan Salih Uçan Türkiye'de Alanyaspor'a geri dönmüştü. Salih Uçan Akdeniz ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Alanyaspor'un Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği maçta 3 asiste imza atan tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 27 yaşındaki yıldızı birçok Süper Lig devi istiyor.

TRABZONSPOR DEVREDE

Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden başlayan Trabzonspor, Roma’nın sağ beki Bruno Peres ve Kasımpaşa’nın forveti Fode Koita ile büyük ölçüde anlaştı. Bordo-Mavililer, listedeki diğer isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'un Teknik direktörün Abdullah Avcı’nın en çok istediği oyuncuların başında ise Salih Uçan geliyor.

TEK MAÇTA 3 ASİST

Sezon sonunda Alanyaspor’la kontratı bitecek olan Salih, oldukça iyi bir sezon geçirirken, önceki günkü Gaziantep maçında yaptığı 3 asistle yıldızlaştı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'DA DEVREDE

Bu sezon 32 lig maçında 2 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Galatasaray ve Beşiktaş da yakından ilgileniyor.Boşa çıkacağı için talipleri her geçen gün artan Salih Uçan’ın şartları, Trabzonspor’u bir hayli zorladı. Senelik 10 milyon TL maaş talep eden başarılı futbolcunun, aynı zamanda imza parası da istediği öğrenildi. Trabzonspor'un bu isteğe olumlu cevap verdiği ve yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.



