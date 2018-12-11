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Salihamidzic: Bu yıl Ribery'nin Bayern Münih'teki son sezonu

ALMANYA HABERLERİ  | 11.12.2018 19:32 | Son Güncelleme

Bayern Münih menajeri Hasan Salihamidzic, Fransız oyuncu Franck Ribery'nin, takımda son sezonu olacağını düşündüğünü söyledi.

Salihamidzic: Bu yıl Ribery'nin Bayern Münih'teki son sezonu

Salihamidzic, yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Franck Ribery'nin sahada sorumluluk üstlendiğini ve takımın önemli oyuncularından olduğunu belirtti.

Bayern Münih'te değişim yılının yaşandığına işaret eden Salihamidzic, Ribery'nin, takımda son sezonu olup olmadığına ilişkin bir soruya "Başkan bunu söyledi ve öyle olacağını da düşünüyorum" cevabını verdi.

Salihamidzic, bu konuyu, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve Başkan Uli Hoeness ile konuştuğunu kaydetti.

Fransız futbolcuya, kariyerini sonlandırdıktan sonra kulüpte başka bir görevin de verilebileceğini ifade eden Salihamidzic, "Her şeyi konuşabiliriz. Kulüpte bir dönemi şekillendirdi. Arjen Robben gibi büyük bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

Ribery, 2007'den beri Bayern Münih formasını giyiyor. Bu arada, Hollandalı futbolcu Arjen Robben de bu sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamıştı.

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bayern münih Hasan Salihamidzic franck ribery

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