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Salın gitsin! Bilime göre gazınızı tutmamanız için 4 neden

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Başkalarının yanında gaz çıkarmaktan itinayla kaçınırız ancak bilim bizlere diyor ki "yanlış yapıyorsunuz, sağlınızı tehlikeye atıyorsunuz!" Bilimsel olarak yapılan araştırmalar, gaz tutmanın aslında sağlığı olumsuz etkilediğini kanıtlarla ortaya koydu.

Salın gitsin! Bilime göre gazınızı tutmamanız için 4 neden

Ortalama olarak, bir kişi günde 15 kez gaz çıkarır ve bu sayı 40'a kadar yükselebilir. Gaz çıkarmak tamamen normal bir süreç olsa da bazen yarattığı gürültü ve koku, utanç verici bir hale dönüşebilir. Bu yüzden birçok kişi gazını tutar ancak hiç de doğru bir davranış değildir...

VÜCUDUNUZ GERİ EMEBİLİR

Gaz çıkarmamak için kendinizi zorladığınızda vücut onu emmekten başka çare bulamaz. Bu, gazın dolaşıma tekrar dönmesine neden olabilir ve aynı zamanda geğirme şeklinde dışarı çıkabilir. Sindirim sorunları yaşıyorsanız gazı içeride tutmak, bağırsaklar için son derece zararlı olacaktır.

MİDE AĞRISINA VE MİDE EKŞİMESİNE NEDEN OLABİLİR

Gazınızı tutmaya çalıştığınızda vücudunuzun içinde basınç oluşur. Bu basınç vücutta ağrıya, hazımsızlığa ve hatta mide ekşimesine neden olabilir. Düzenli olarak gazınızı tutuyorsanız karın bölgenizde şişme olacaktır.

KOLON SAĞLIĞINIZI OLUMSUZ ETKİLER

Gazınızı içinizde tutmak kolonu tahriş edebilir. Sürekli olarak bunu yaparsanız hemoroid hastalığını tetikleyebilirsiniz.

SÜREKLİ OLARAK ŞİŞKİNLİK HİSSİ VERİR

Gaz çıkaramadığınız zaman karın bölgesinde hissettiğiniz şişlik son derece rahatsız edicidir. Bu şişkinlik zamanla karın ağrısına dönüşebilir.


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