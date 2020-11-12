Salın gitsin! Bilime göre gazınızı tutmamanız için 4 neden

Ortalama olarak, bir kişi günde 15 kez gaz çıkarır ve bu sayı 40'a kadar yükselebilir. Gaz çıkarmak tamamen normal bir süreç olsa da bazen yarattığı gürültü ve koku, utanç verici bir hale dönüşebilir. Bu yüzden birçok kişi gazını tutar ancak hiç de doğru bir davranış değildir...
Gaz çıkarmamak için kendinizi zorladığınızda vücut onu emmekten başka çare bulamaz. Bu, gazın dolaşıma tekrar dönmesine neden olabilir ve aynı zamanda geğirme şeklinde dışarı çıkabilir. Sindirim sorunları yaşıyorsanız gazı içeride tutmak, bağırsaklar için son derece zararlı olacaktır.
Gazınızı tutmaya çalıştığınızda vücudunuzun içinde basınç oluşur. Bu basınç vücutta ağrıya, hazımsızlığa ve hatta mide ekşimesine neden olabilir. Düzenli olarak gazınızı tutuyorsanız karın bölgenizde şişme olacaktır.
Gazınızı içinizde tutmak kolonu tahriş edebilir. Sürekli olarak bunu yaparsanız hemoroid hastalığını tetikleyebilirsiniz.
Gaz çıkaramadığınız zaman karın bölgesinde hissettiğiniz şişlik son derece rahatsız edicidir. Bu şişkinlik zamanla karın ağrısına dönüşebilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum