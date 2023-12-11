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  4. Salma Hayek bikinisini giyip boydan poz verdi! Güzellik sırrı gündem olmuştu

Salma Hayek bikinisini giyip boydan poz verdi! Güzellik sırrı gündem olmuştu

11.12.2023 13:53 | Son Güncelleme:
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Latin Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Salma Hayek, sosyal medyada zaman zaman yaptığı paylaşımlarla tepki çekiyor. Güzel oyuncu yıllara meydan okuyan fiziğini yine sergilemekten geri duymadı.

Oscar ödüllü aktris Salma Hayek yıllara meydan okuyan bir görünüme sahip. Yaş almanın kendisini rahatsız etmediğini her fırsatta belirten Salma Hayek, 30 yaşına girdiğinde zorlandığını, ama 50'li yaşlarda böyle hissetmediğini anlatmıştı.

Son dönemdeki pozlarıyla adından söz ettiren ve bol bol bikinili pozlarını paylaşarak dikkat çeken 57 yaşındaki Hayek yine olay oldu.

Sarı bikinisiyle boydan poz vererek adından söz ettiren oyuncu sosyal medyayı salladı.

Ekran Alıntısı

Hayek geçtiğimiz aylarda görünümünü meditasyona borçlu olduğunu söyleyerek "Vücudumdaki pek çok şey ve sağlık sorunları nedeniyle, bir şekilde geliştirmeye devam ettiğim garip meditasyonu geliştirdim. Bunu saatlerce yapabiliyorum çünkü zamanı hissetmiyorsunuz ve çok eğlenceli. Bu aslında enerjiyi hissetmek. Hareket ediyor ve içinizde dans ediyor, farklı hisler ve duygular" demişti.

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