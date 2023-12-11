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  4. Dilan Polat'ın sınır dışı edilen yardımcısı Şule paylaşmaya doyamadı! Göndermesi dikkat çekti

Dilan Polat'ın sınır dışı edilen yardımcısı Şule paylaşmaya doyamadı! Göndermesi dikkat çekti

11.12.2023 13:31 | Son Güncelleme:
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Tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin 'kara kutusu' olarak anılan Özbekistan uyruklu çalışanları 'Şule' sınır dışı edildi. Şule, "Alnımın akıyla memleketime gidiyorum" dedikten bir süre sonra imalı bir paylaşım daha yaptı.

'Kara para' ve 'vergi kaçırma' soruşturmasında tutuklanan, mal varlıklarına el konan ve şirketlerine kayyum atanan Dilan ve Engin Polat'ın yabancı uyruklu çalışanı 'Şule' olarak bilinen Shaklo Khaydarova patronlarının evinde kalıyordu.

Dilan Polat'ın kıyafetlerini giymesiyle gündeme gelen Şule meğerse eve akrabalarını, da yerleştirmiş.

Gözaltına alınan ve sınır dışı edilen Şule hemen bir paylaşım yaparak “Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum.” dedi.

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Çalışma izni biten Şule bununla da kalmadı, bir de imalı bir paylaşımda bulundu.

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Dilan Polat'ın yardımcısı Şule son paylaşımında "Beni yoran insandan uzaklaşıyorum. Benim canım sizin saçmalıklarınızdan daha kıymetli. Bırakın kendi doğru bildiklerinde boğulsunlar" ifadelerini kullandı.


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