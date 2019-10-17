Salma Hayek'ten çıplak teşekkür!

Geçtiğimiz ay 53'üncü doğum gününe özel, bikinili bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu Salma Hayek, Intagram’da 12 milyon takipçiye ulaşmasını kendine has üslubuyla kutladı.

Sosyal medya sayfasından üstsüz bir fotoğrafını baylaşan ünlü oyuncu yaptığı paylaşıma ise şu notu düştü:

“Gösterdiğiniz sevgi ve desteğe minnettarım. Yaşasın 12 milyon olduk! Sağlık ve iyilik için bu her bir iğne, bir milyonu temsil ediyor.”

Güzel oyuncu yaşına rağmen güzelliğiyle ise beğeni topluyor. 53 yaşındaki oyuncu, daha önce bir dergiye verdiği röportajda, estetik ameliyat yaptırdığı iddialarına, “Hiç estetik olmadım” yanıtını vermişti.



