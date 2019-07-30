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Salma Hayek’ten Meghan Markle’a: ‘Gurur duyuyorum’

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SİNEMA TV  | 30.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

İngiltere kraliyet ailesine katıldığı günden beri manşetlerden düşmeyen Meghan Markle, İngiliz Vogue dergisine konuk editörlük yaptı.

Salma Hayek’ten Meghan Markle’a: ‘Gurur duyuyorum’

ABD’li eski oyuncu, yeni Düşes Meghan Markle, İngiliz Vogue dergisine konul editörlük yaptı. Dergi için kapak yıldızı olmayı fazla “kendini beğenmişlik” olarak nitelendirip reddeden 37 yaşındaki düşes, kapağa kendisine ilham veren 15 öncü kadına yer verilmesini istedi.

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İngiliz Vogue dergisinin Eylül 2019 sayısında, aralarında Jane Fonda, ruh sağlığı alanında kampanyalar yapan model Adwoa Aboah, Orange Is the New Black dizisinin trans oyuncusu Laverne Cox, iklim değişikliği karşıtı kampanyalar düzenleyen Greta Thunberg ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gibi isimler yer aldı. Bu kadınlardan biri de Meksika doğumlu Hollywood oyuncusu Salma Hayek’ti.

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52 yaşındaki oyuncu, dergide yer alan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak Meghan Markle ve Vogue dergisine teşekkür etti. Hayek, şu ifadeyi kullandı: “Sussex Düşesi ve İngiliz Vogue dergisi tarafından Değişimin Güçleri adlı özel sayıya seçilmiş olmaktan gurur duyuyorum. Hayran olduğum bir kadın tarafından hayran olunan kadınların arasına katılmak inanılmaz derece ilham verici hissettiriyor.” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Meghan Markle Vogue dergisi Salma Hayek

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