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  4. Salonuna araba parçalarından köşe yaptı!

Salonuna araba parçalarından köşe yaptı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Otomobil ve otomobil parçaları kullanılarak yapılan birbirinden yaratıcı 21 mobilya! Bu fikirleri kullanarak evinize farklı bir hava katabilirsiniz.

Salonuna araba parçalarından köşe yaptı!

Dünya üzerindeki en büyük tutkulardan biri otomobil tutkusu, insanlar bu makinelere bayılıyor. Kimisi kullanmaktan büyük keyif alıyor, kimisi ise koleksiyonunu yapmaktan, sadece tamir etmekten zevk alanlar bile var. Ancak bir kısmı da var ki onların otomobil tutkuları bambaşka, bu insanlar hayatlarının her alanında otomobil olsun istiyorlar. Öyle de yapıyorlar, işte evlerini otomobil ve otomobil parçaları kullanarak dekore eden, mobilyalarını otomobillerden çıkarak insanlar.

İşte otomobil parçaları kullanılarak yapılan 21 mobilya...

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otomobil araba araç otomobil tutkusu

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